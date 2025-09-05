Disparu l'hiver dernier, un chat réapparaît à 150 km alors que sa maîtresse croyait l’avoir perdu pour toujours

Les associations de protection des animaux ne cessent de le rappeler : il est primordial de faire tatouer et pucer son animal de compagnie. Le cas du chat Caramel en est un parfait exemple, lui qui a été retrouvé errant à plus de 150 kilomètres de sa maison. Fort heureusement, sa maîtresse l’avait fait identifier, ce qui lui a permis de retrouver son foyer.

Le mystère est entier. Comment Caramel, le chat aux yeux vairons, a pu se retrouver à plus de 150 kilomètres de chez lui ? Porté disparu par sa maîtresse âgée depuis décembre 2024, l’animal a, en effet, été aperçu dans la ville de Migennes (Yonne), alors qu’il habite logiquement à Bobigny, en région parisienne.

Ce sont Chantal et Patricia, 2 bénévoles des Amis des chats de Migennes, qui ont retrouvé la boule de poils à l’un des points de nourrissage de l’association. La bonne santé apparente du matou et son comportement sociable ont aussitôt alerté les 2 femmes qui ont alors effectué un contrôle d’identité. Fort heureusement, Caramel était pucé et tatoué.



© Amis des chats de Migennes / Facebook

Il restait encore à déterminer à qui il appartenait. Pour cela, l’organisation caritative a dû faire appel à un vétérinaire, comme l’explique au journal L’Yonne Républicaine , Martine Müller, la présidente des Amis des chats de Migennes : “Nous avons contacté l’un des vétérinaires avec lesquels nous travaillons pour connaître les coordonnées des maîtres, car la loi ne nous autorise pas à consulter le fichier national pour ce type de renseignement”.

C’est ainsi qu’ils ont découvert, à leur grande surprise, que Caramel n’était pas vraiment de la région. Pour Mme Müller, c'est une véritable énigme : “Des histoires de chats qui effectuent de longues distances pour retrouver leurs maîtres, ça arrive. Mais je ne vois pas comment il aurait traversé l’Île-de-France, très urbanisée, sans encombre”. Seul le félin fugueur connaît la réponse. Toujours est-il que Caramel allait pouvoir rentrer chez lui, sain et sauf. C’est Jean-Michel, le fils de la maîtresse du matou, qui est venu récupérer ce dernier.

© Amis des chats de Migennes / Facebook

Après plus de 7 mois de disparition, la maîtresse de la boule de poils avait perdu espoir de la revoir un jour. Depuis, elle avait décidé d’adopter une petite chatte. Caramel va donc devoir partager son foyer et l’amour de son humaine. Il ne fait cependant aucun doute qu’il y en aura bien assez pour 2 !