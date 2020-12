L'apparition mystère d'un chat errant en Angleterre crée la surprise. Identifié à Moscou, il aurait parcouru plus de 3 000 kilomètres seul

© Cats Protection / Solent News

L’arrivée d’un chat en Angleterre depuis la Russie est entourée de mystère. Ivan porte bien une puce d’identification indiquant son pays de provenance, mais elle ne permet d’obtenir ni l’identité de ses propriétaires, ni leur adresse précise. Une association britannique le prend en charge en attendant d’élucider cette énigme.

L’équipe de Cats Protection, association anglaise venant en aide aux chats errants, ne connaît pas grand-chose d’Ivan, félin récemment recueilli dans son refuge de l’Île de Wight. Tout ce que les bénévoles savent, c’est qu’il avait fait un voyage de plus de 3000 km jusqu’à la ville portuaire de Southampton, dans le Sud de l’Angleterre, en provenance de la Russie. Ivan n’est d’ailleurs pas son véritable nom. C’est le personnel de l’association qui l’a nommé ainsi.

Ivan avait été découvert en octobre dernier dans les rues de Netley, village situé dans la périphérie de Southampton, rapporte le Daily Mail. Ce chat au poil long et aux magnifiques yeux orange avait été hébergé par un couple local, mais ce dernier avait fini par faire appel à Cats Protection, car le nouveau-venu effrayait ses chats.

Cats Protection a constaté qu’il portait une puce d’identification, mais celle-ci ne fournissait aucun renseignement exploitable, hormis le fait qu’il avait quitté le territoire russe.

Comment était-il arrivé en Grande-Bretagne ? Probablement « clandestinement » par bateau, peut-être dans un container… L’association a lancé un appel via les médias et les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver ses propriétaires. Ceux-ci ont-ils récemment immigré au Royaume-Uni et fait transporter leur chat par un autre moyen ? C’est l’une des pistes explorées par les enquêteurs de l’organisation.

Le mystère d’Ivan reste entier à ce jour. Pour le moment, il continue de recevoir soins et attention de la part de l’équipe du refuge de Cats Protection, dont Tony Coster. Ce dernier le décrit comme « adorable » et indique que ses miaulements sont très rares. « Peut-être miaule-t-il avec un accent russe, de sorte que les chats anglais ne le comprennent pas », remarque le septuagénaire dans un trait d’humour.