« Je pleurais matin et soir » : une jeune femme remue ciel et terre pour retrouver son chat disparu depuis 6 mois

À peine un an après son arrivée dans un nouveau foyer, Pti Mimi a fait vivre des frayeurs à ses propriétaires. Un soir, la chatte n'est pas rentrée chez elle. 6 mois de recherche et d'angoisse s'en sont suivis. Léa, sa maîtresse, a bien eu du mal à garder espoir...

Pti Mimi et Léa se sont rencontrées en décembre 2021, à Tonneins (47). À l’époque, la jeune femme est animatrice dans une école de la ville, lorsqu’elle découvre un chaton roux dans la cour. « Je pense que quelqu’un l’a déposé là, il était malade », explique-t-elle au Républicain.

D’un commun accord avec son compagnon, Léa décide de soigner l’animal. « On avait déjà un autre chat, Snow, poursuit-elle, du coup, on a mis Pti Mimi en quarantaine dans la salle de bains. […] On l’a fait stériliser et pucer. »

Le Républicain 47

Entre-temps, le couple tombe sous le charme de la féline et décide de l’adopter. Pti Mimi devient la meilleure amie de son congénère, Snow, avec lequel elle passe la plupart de son temps à se balader dans le quartier Germillac.

Malheureusement, un soir d’octobre 2022, tout s’écroule.

« Je pleurais le matin, je pleurais le soir »

Snow revient seul à la maison, sans son acolyte rousse de 10 mois. L’absence de la petite aventurière a causé bien des tracas à sa maîtresse. « J’étais vraiment très affectée par sa disparition. J’ai mis des affiches dans toute la ville. Tous les soirs, en rentrant, je partais faire du porte-à-porte. Je pleurais le matin, je pleurais le soir. »

Léa publiait régulièrement des annonces sur les réseaux sociaux. Elle recevait parfois des signalements au sujet de chats qui ressemblaient à Pti Mimi, mais il n’en était rien… Pendant longtemps, les larmes ont coulé sur ses joues.

C’est au bout de 4 mois que la Tonneinquaise perd espoir : « Je me suis dit : soit elle est morte quelque part, soit elle est heureuse chez quelqu’un ». Léa a stoppé ses recherches et tenté de reprendre le cours de sa vie…

Coup de théâtre

Or, ce vendredi 21 avril, un nouveau rebondissement a eu lieu. Aux alentours de 14h, Léa reçoit un appel de son petit ami : « On a retrouvé Pti Mimi », lui dit-il.

La féline se trouvait à 15 kilomètres de chez elle, au Mas d’Agenais, dans le jardin d’une « gentille mamie » qui avait pris soin d’elle. C’est grâce à sa puce électronique que Léa a appris la bonne nouvelle, et qu’elle a pu retrouver sa tendre amie à fourrure.

Retour au bercail

Depuis, Pti Mimi a retrouvé ses bonnes habitudes. « Dès qu’elle est sortie de sa caisse de transport, elle a foncé à sa gamelle puis est allée à la fenêtre, là où elle se mettait tout le temps pour regarder dehors », confie Léa.

Celle-ci compte bien investir dans un collier GPS, pour que le tempérament de chasseuse de Pti Mimi ne lui joue plus de mauvais tours. Une histoire qui se termine bien !