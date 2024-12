Ce chat aveugle joue un rôle de grand frère pour un chaton hébergé par ses propriétaires ayant perdu de vue ses frères et sœurs (vidéo)

Les animaux des familles d’accueil bénévoles n’ont pas toujours la vie facile. Ils doivent s’adapter aux nouveaux venus et partager leurs espaces. Bien souvent, ils apprécient le rôle qui leur est confié et jouent le jeu à la perfection. Ils finissent, comme c’est le cas de ce chat, par avoir un rôle déterminant pour les petits protégés.

Noey, ce chat que nous avions déjà eu l'occasion de présenter, est un félin aveugle pour qui l’accueil de chats et chatons dans le besoin n’a pas toujours été une évidence. À cause de sa cécité, il appréhende un nouvel environnement plus difficilement et redoute certaines interactions. Souhaitant le mettre en confiance dans son milieu de vie, ses propriétaires ont observé récemment de très beaux progrès. Aujourd’hui le félin est même un exemple de bienveillance et de douceur. Une vidéo, relayée par Parade Pets, en est une très belle illustration.

@fost.er_kittens / Instagram

Faire sa part

Noey a bien compris qu’on attendait de lui qu’il soit présent pour les pensionnaires hébergés par ses propriétaires. Ces derniers sont famille d’accueil depuis quelques années et ne renonceraient pour rien au monde à ce privilège d’offrir à des animaux dans le besoin une opportunité d’aller vers une vie meilleure.

La famille a ouvert sa porte en cette fin d’année à une portée de chatons. Très soudés, les félins retrouvés ensemble, prennent peu à peu leur indépendance, mais aiment encore énormément rester collés.

@fost.er_kittens / Instagram

Des images qui disent tout

Alors que la communication avec ses congénères n’est pas toujours facile pour Noey, le chat de la famille, il s’est montré beaucoup plus tendre ces derniers temps avec les pensionnaires actuels de sa famille.

Une vidéo postée sur Instagram, sur le compte @fost.er_kittens, montre le félin venir au secours d’une toute jeune chatonne éloignée de ses frères et sœurs. Privé de la vue, Noey comprend tout de même que la féline se sent en danger et n’hésite pas à lui prêter main forte, en restant à ses côtés, le temps que sa fratrie la rejoigne.

« Comme il est aveugle, il sent avec ses pattes »

La réaction de Noey a pu sembler étrange aux yeux de certains internautes. En effet, du fait de sa cécité, le félin d’accueil a développé un mode de communication différent. Ses autres sens restent intacts, il les utilise donc pour appréhender ce qui se déroule autour de lui.

Ses propriétaires précisaient : « Comme il est aveugle, il sent avec ses pattes. Lorsqu’il est nerveux, il réagit rapidement et cela ressemble un peu à une tape, sauf qu’il n’utilise pas ses griffes ».

@fost.er_kittens / Instagram

Malgré ces freins dans la communication, Noey est parvenu à rassurer la chatonne qui en avait bien besoin. Le félin a vraisemblablement un leitmotiv : occuper pleinement sa place de grand frère.