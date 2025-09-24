Au lieu de s’occuper avec ses jouets flambants neufs, cette petite chatte dévore le devoir étudiant de son humain

Dario Barberi ne pensait pas un jour devoir utiliser la minable excuse du chat qui a mangé son devoir, et pourtant, sa chatte Tilly ne lui a pas laissé le choix ! En effet, en trouvant le travail de son humain soigneusement déposé à côté de son sac, elle n’a pas pu s’empêcher de jouer avec…

Dario Barberi est un étudiant très studieux qui habite en Émilie-Romagne (région du nord de l’Italie). Il vit avec Tilly, l’adorable petite chatte tuxedo qu’il a adoptée en janvier 2023. “Elle a été trouvée par un groupe de bénévoles locaux dans un entrepôt abandonné avec une grave infection abdominale”, a expliqué le jeune homme lors d’un entretien accordé au média Newsweek . Mais aujourd’hui, à 2 ans seulement, la minette est une véritable boule d’énergie qui déborde d’enthousiasme et ne contrôle pas encore très bien ses émotions. Aussi, il lui arrive encore de faire des bêtises, au grand désespoir de Dario. Récemment, elle a d'ailleurs mis son humain dans un sacré embarras en réduisant son devoir universitaire en lambeaux…

© u/Alapapapa0830 / Reddit

“Elle adore jouer avec du papier”

En rentrant de ses cours un après-midi, le jeune homme a découvert la boule de poils, la mine coupable, assise au milieu de dizaines de petits morceaux de papiers annotés. En réalisant qu’il s’agissait de son devoir, son cœur s’est immédiatement emballé ! D’abord très contrarié par la situation, Dario s’est vite rendu à l’évidence en constatant que cette catastrophe était en grande partie de sa faute. “J'avais laissé le devoir par terre à côté du sac à dos. Elle adore jouer avec du papier et des chiffons. Elle l'a donc probablement trouvé et l'a déchiré”, a-t-il déploré.

Il faut dire que Tilly est tellement gâtée que son humain n’aurait jamais imaginé une pareille scène. “Nous avons dépensé environ 30 euros en griffoirs et en jouets, et elle ne les a même pas regardés”, s’est-il lamenté.

© u/Alapapapa0830 / Reddit

Au pied du mur, Dario a dû livrer l’excuse du “chat qui a mangé son devoir” à son professeur. Heureusement, ce dernier a été plutôt très conciliant et a accepté de prolonger un peu le délai pour rendre un devoir terminé et soigné. “Je suis habituellement un élève très appliqué et donc le professeur n'a pas douté de mes excuses, d'autant plus que j'en avais apporté un nouveau de toute façon”, a-t-il déclaré. Tout est bien qui finit bien !

© u/Alapapapa0830 / Reddit