Face à un chaton orphelin, une maman chat tout juste mise bas l'accueille comme l'un des siens (vidéo)

Lorsqu’un chaton se retrouve orphelin peu après sa naissance, sa survie dépend entièrement des soins qu’il reçoit. Si l’humain peut pallier certains besoins vitaux, rien ne vaut la chaleur et l’instinct d’une maman chat. C’est le défi qu’a relevé une habitante du Michigan, dont la chatte, Mama Skunk, s’est retrouvée face à une demande inattendue.

Que faire lorsque l’on se voit confier un chaton nouveau-né ayant perdu sa mère ? On peut l’aider à maintenir une température corporelle adéquate en le plaçant en couveuse et le nourrir avec du lait maternisé, à la seringue ou au biberon. La solution idéale consiste toutefois à le proposer à une maman de substitution. Rien ne peut égaler l’amour, la chaleur et la protection maternels, en effet. Encore faut-il trouver une chatte ayant récemment mis bas pour s’occuper de lui.

Une femme habitant Royal Oak, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), et se faisant appeler “@emookitkats” sur TikTok a justement été confronté à ce genre de situation. Elle est la propriétaire d’une adorable chatte tuxedo répondant au nom de Mama Skunk, et cette dernière a accouché depuis peu.

Ses chatons arborent différents pelages, allant du tuxedo comme le sien au gris, mais il n’y avait aucun bébé à la robe rousse dans la portée. Cela n’a pas tardé à changer.

@emookitkats a, en effet, appris qu’une petite femelle rousse était orpheline et avait donc besoin d’une mère de toute urgence. Elle a tout de suite accepté de la prendre en charge et de voir si elle pouvait l’intégrer à la portée de Mama Skunk.



@emookitkats / TikTok

Rien ne garantissait l’acceptation de ce chaton par la chatte ; elle pouvait très bien le rejeter et décider de ne se consacrer qu’à ses petits, ce qui représentait d’ailleurs énormément de travail.

“Elle ne ressemble pas aux tiens. Peut-elle se joindre à eux ?”

Fort heureusement, sa réaction a largement surpassé les espérances de @emookitkats lorsque cette dernière lui a présenté la petite orpheline. Mama Skunk l’a observée, reniflée, léchée avec tendresse et placée sous son aile, avec ses propres chatons.

“Que penses-tu de celle-ci ? Elle ne ressemble pas aux tiens. Peut-elle se joindre à eux ?” peut-on entendre @emookitkats demander à la chatte dans une vidéo devenue virale. La séquence, mise en ligne le 25 août 2025 et relayée par Newsweek , a effectivement généré 3,4 millions de vues. La voici :

@emookitkats Adding Mama Skunk to the wall of super cat mom’s with Harriette, Moggy, Boggle, and all the other amazing cat mom’s I’ve had. Skunk is now a step-mom! One big happy family. #kittens ? original sound - Emookitkats

La nouvelle protégée de Mama Skunk a bien grandi depuis et n’hésite pas à donner de la voix.

Elle a également commencé à découvrir la nourriture des “grands” avec ses frères et soeurs adoptifs, mais aussi à escalader.

A lire aussi : Un chaton errant paniqué se cache dans une roue pour échapper au danger mais fait une rencontre qui change sa vie