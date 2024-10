Ces chatons orphelins se sont tellement attachés à leur père d’accueil qu’ils le suivent partout comme des petits canetons (vidéo)

Pour les familles d’accueil, il est souvent difficile de ne pas s’attacher à leurs petits protégés. La réciproque est également vraie. Flapjack, Pancake, Waffles, French Toast et Bagel, 5 chatons orphelins aiment tellement Abdul, leur papa d’accueil, qu’ils le suivent partout. Une adorable habitude capturée en vidéo qui laisse peut-être entrevoir une séparation difficile lorsque les petites boules de poils trouveront leur foyer pour la vie.

Abdul Hawramani a le plus beau métier du monde : jouer avec des chatons à longueur de journée. Ce grand gaillard a en effet quitté son travail pour devenir à plein temps avec sa compagne Shamiyan famille d’accueil afin d'aider des minous dans le besoin à trouver leur famille pour toujours. Dernièrement, le couple de Washington DC (États-Unis) a accueilli une portée de 5 adorables chatons qui se sont de toute évidence attachés à leur papa de transition.

Une adorable portée

C'est en août dernier qu'Abdul et Shamiyan ont pris en charge 5 minuscules boules de poils baptisées Flapjack, Pancake, Waffles, French Toast et Bagel. Lorsque les chatons orphelins sont arrivés chez eux, ils n'avaient que 3 ou 4 semaines et ils avaient encore besoin d'être nourris au biberon.

Aujourd’hui, ils ont bien grandi et ils pèsent environ 1,4 kg chacun. Ils sont en tout cas plein de vie comme en témoignent les vidéos qu’Abdul poste régulièrement sur Instagram. Les petites boules de poils semblent également être très liées à leurs bienfaiteurs…

© abdulscats / Instagram

5 petites ombres

Grâce à une adorable vidéo relayée par Parade Pets, on constate qu’Abdul ne peut plus de déplacer sans avoir 5 petites ombres poilues qui le suivent où qu’il aille. Dans la publication, on le voit ainsi quitter une pièce pour vaquer à ses occupations, puis les chatons courir pour le rejoindre.

« Quand vous élevez 5 chatons orphelins et qu'ils deviennent vos petits canetons », a plaisanté Abdul avec tendresse dans la vidéo. « Imaginez avoir un entourage de 5 chatons qui vous suivent dans chaque pièce », a-t-il également écrit dans la légende. La plupart des amoureux des chats l’imaginent parfaitement ! Ce qui est plus difficile à concevoir, c’est comment Abdul réussira à dire au revoir à ces adorables chatons quand ils auront trouvé leur maison pour la vie…