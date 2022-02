2 chatons inséparables sauvés de la rue couvrent de câlins toutes celles et ceux qu'ils croisent

Cinnamon et Cardamom n’ont peut-être pas la même mère, mais ces 2 chatons sont aussi inséparables que s’ils étaient issus de la même portée. Depuis leur sauvetage et leur rencontre dans un refuge, ils ne peuvent plus se priver l’un de l’autre.

2 chatons ayant fait connaissance au refuge s’apprêtent à connaître un nouveau départ ensemble, comme le raconte Love Meow.

Cinnamon, petit chat roux, avait été découvert seul dans la rue, la tête penchée sur le côté et se déplaçant difficilement. Il a été amené au refuge Oakland Animal Services en Californie.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Quasiment au même moment, un autre chaton errant avait été recueilli et pris en charge dans cette structure. Cardamom, jeune félin à la robe torbie (écaille de tortue avec des motifs tigrés). Chacun d’eux avait besoin de la compagnie d’un congénère. L’équipe du refuge a alors décidé de les mettre ensemble. Dès les départ, les 2 animaux se sont adorés, comme s’ils se connaissaient depuis toujours.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Massages et soins ont permis à Cinnamon de faire de gros progrès. Il pouvait mieux se tenir sur ses pattes et sa démarche devenait de plus en plus stable. L’inclinaison de sa tête était moins marquée.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Lui et Cardamom ont ensuite été confiés à une famille d’accueil, celle de Joyce et son mari, par l’intermédiaire de l’association Saving Grace Rescue à San Francisco. Les chatons ont rapidement trouvé leurs marques dans leur nouvelle maison. Ils se sont transformés en véritables machines à ronronner, pour le plus grand bonheur du couple, mais aussi des chiens et chats de la famille.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

« Ils seront adoptés ensemble »

« Si vous vous asseyez ou couchez, ils viennent se poser sur votre ventre ou s’asseoir auprès de vous, dit leur mère d’accueil. Dès que vous les prenez dans vos bras, ils ronronnent. Tous les matins au réveil, je les trouve sur ma poitrine en train de ronronner ».



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Cinnamon et Cardamom sont désormais prêts à passer à l’étape suivante qu’est l’adoption. « Ils sont fortement liés et seront adoptés ensemble. L'inclinaison de tête de Cinnamon est presque complètement résolue », explique Amber Rose, fondatrice de Saving Grace Rescue.

Kanga Roo The Kitty / Instagram