Déterminée à offrir une vie meilleure à des chats livrés à eux-mêmes, une association effectue plusieurs tentatives de sauvetage (vidéo)

La méfiance de certains chats errants envers les humains rend leur sauvetage parfois compliqué. Cependant, la détermination des associations de protection des animaux permet, malgré tout, de les éloigner des dangers de la rue.

Lilith était une chatte écaille de tortue errante qui s’est aventurée il y a quelques mois dans un magasin de pneus. Par la suite, les propriétaires de l’enseigne ont découvert qu’elle avait des petits. Malheureusement, avant qu’ils ne puissent lui venir en aide, la maman avait disparu avec ses chatons. Tous, sauf un. Ce dernier a alors été pris en charge par l’association Sparkle Cat Rescue. Les bénévoles espéraient également pouvoir retrouver la mère, mais sans succès.



© Sparkle Cat Rescue

Et puis, alors qu’ils ne s’y attendaient plus, les gérants du magasin de pneus ont revu Lilith avec une nouvelle portée de 2 chatons. Cette fois-ci, la maman a accepté l’aide des humains et les commerçants ont pris en charge la petite famille jusqu’à ce que les chatons soient en âge de manger seuls.

C’est à ce moment que Steve et Rachel de Sparkle Cat Rescue sont intervenus. Objectif : mettre les 3 boules de poils en sécurité. Des trappes ont ainsi été disposées, et il ne restait plus qu’à attendre. Au bout d’un certain temps, Lilith et l’un de ses petits ont été capturés sains et saufs. Le chaton au pelage tigré roux a ensuite été baptisé Julius. Il restait néanmoins encore un petit livré à lui-même. Interrogée par Love Meow , Stephanie Grantham, fondatrice de Sparkle Cat Rescue raconte : “Après 3 tentatives infructueuses chaque soir pour la piéger, sa sœur a été sauvée”. Celle-ci sera alors appelée Cléopâtre.