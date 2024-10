Une famille adopte une chatte errante qu'elle a sauvée, et déclenche une seconde opération de sauvetage 2 ans plus tard après une fugue

Il y a 2 ans, Betsy O’Neill a trappé 3 chattes et une portée de 6 chatons. Après avoir connu l’errance, les félins ont été confiés à l’Animal Welfare Society de New Milford (États-Unis). Par la suite, la bonne samaritaine a adopté 2 des boules de poils qu’elle avait sauvées. Mais l’une d’entre elles lui a fait une grosse frayeur…

Betsy O'Neill a passé les 10 dernières années à trapper des chats errants à New Milford, dans le Connecticut. Durant l’été 2022, elle a reçu un appel à l’aide concernant 3 chattes et 6 chatons. L’une des minettes, baptisée Padmé, a immédiatement sympathisé avec son fils Reilly.

« Nous avions récemment perdu notre chatte, Leia, et Reilly est tombé amoureux de Padmé parce qu'il adorait ses couleurs, déclare la bonne samaritaine à The Dodo, bien sûr, il nous a convaincus d’en prendre 2, alors nous avons choisi la belle Padmé et sa sœur [Aayla] qui avait un cœur sur le nez. »

© Betsy O'Neill

Un nouveau foyer

À la suite du sauvetage, tous les félins attrapés ce jour-là ont été remis entre les mains bienveillantes des bénévoles de l'Animal Welfare Society, qui ont surveillé leur état de santé durant plusieurs semaines. Dès que les boules de poils ont été autorisées à être adoptées, Betsy et son fils ont récupéré les 2 sœurs.

Au sein de leur nouveau foyer, les chattes se sont d’abord montrées méfiantes. Mais lorsqu’elles ont compris à quel point elles étaient aimées et en sécurité, elles ont réussi à sortir de leur coquille.

Aayla est restée la plus calme des 2, tandis que Padmé a gardé son petit côté sauvage. Turbulente, mais aussi affectueuse, elle amusait toute la famille, notamment la chienne Maizie !

« Padmé adorait s'asseoir à côté de Reilly quand il était sur son ordinateur, et elle se blottissait contre nous quand nous regardions la télévision », confie Betsy.

© Betsy O'Neill

Des semaines d’angoisse

En raison de sa fascination pour l’extérieur, Reilly a eu un plan qui ne s’est pas déroulé comme prévu pour la chatte d’intérieur… « Il voulait la promenait en laisse avec un harnais, mais dès qu'il est entré dans la cour, elle a paniqué, a sauté hors de ses bras, s'est retournée dans les airs et a glissé hors de son harnais, explique Betsy, elle a couru jusqu'à l'avant de la maison, puis il l'a perdue de vue. »

Le jeune homme était bouleversé, mais sa mère est rapidement passée à l’action. Messages sur Facebook, affiches, rondes dans le quartier, pose de caméras… Grâce à son expérience acquise au fil des années, elle a fait tout son possible pour retrouver la chatte.

Après 26 jours de surveillance et de fausses alertes, Betsy a finalement repéré une paire d’yeux brillants et familiers sur les images d’une caméra, au milieu de la nuit. Il a fallu attendre encore plusieurs jours avant de réussir à attraper Padmé !

© Betsy O'Neill

Tout est bien qui finit bien

40 jours après sa disparition, Padmé a fait son grand retour près de la maison des O'Neill. Reilly est resté éveillé tard, quand il a vu Padmé sur la caméra du garage.

« Il observait le piège et a remarqué que Padmé se dirigeait très lentement vers lui, déclare Betsy, elle suivait la piste de friandises que j'avais disposée et prenait son temps pour manger chaque friandise. Reilly a dit que c'était une torture de la regarder marcher lentement vers le piège. »

A lire aussi : Ce chat tigré explore son côté artistique en participant à une activité de peinture avec ses frères et sœurs à fourrure (vidéo)

© Betsy O'Neill

Dès qu’elle est entrée dans la cage, Reilly a tiré sur le cordon pour la refermer et a appelé sa mère. « Nous pleurions tous les 2 ! C’était le plus beau spectacle que j’aie jamais vu », souligne Betsy.

Le lendemain, Padmé a fait un petit tour chez le vétérinaire pour vérifier son état. Désormais en sécurité, elle a très vite repris ses pitreries dans la maison !