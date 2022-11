Des bénévoles interviennent pour mettre fin au calvaire d’une chatte, coincée depuis 3 jours en haut d’un monument historique

Nul ne sait comment la petite Gigi s’est mise dans un tel pétrin. Toujours est-il que sa mésaventure a fortement inquiété ses propriétaires, et que sa libération ne fut pas une mince affaire pour ses sauveteurs. Mais la féline faisait face à des professionnels…

Direction l’Isère pour découvrir l’histoire de Gigi, une chatte au pelage noir et blanc, qui a fait des frayeurs à sa famille il y a quelques jours. Deborah et ses proches ont d’abord lancé un appel à l’aide sur Facebook, en indiquant que leur boule de poils était coincée sous le toit de la tour des Templiers, à Veurey-Voroize, depuis le samedi 29 octobre.

Le monument, classé historique, est interdit au public et est ruiné de l’intérieur, rapportait Le Dauphiné. Le sauvetage de Gigi s’annonçait donc particulièrement difficile, mais les bénévoles de l’École du chat libre de Grenoble se rendront tout de même sur place et feront tout leur possible pour secourir la féline.

Une intervention périlleuse

La chatte était coincée sous la charpente depuis 3 jours lorsque ses bons samaritains ont fait leur arrivée. Équipé d’une échelle, Alexis a réussi à se mettre à son niveau (17 mètres de hauteur), mais les passages étaient trop étroits pour qu’il puisse les emprunter. De plus, Gigi a fui en voyant l’homme s’approcher d’elle…

Il ne lui restait plus qu’une méthode imparable pour l’attirer vers lui : un bol de croquettes ! Appâtée par la nourriture, Gigi s’est dirigée vers Alexis, et a pu être placée dans un sac à dos, prête à regagner la terre ferme.

Cette étape n’était pas plus simple pour autant : la fermeture éclair du sac ne fonctionnait plus, et celui-ci devait alors être tenu fermement lors de la descente des marches...

Heureusement, les bénévoles ont réussi leur intervention, et ont été qualifiés de véritables héros pour ce sauvetage périlleux. Deborah les a longuement remerciés sur sa page Facebook, et a créé une cagnotte en leur honneur afin de leur venir en aide dans leurs missions.

A lire aussi : Elle met des mois à gagner la confiance d'un chat errant et découvre qu'on l'a perdu 10 ans plus tôt