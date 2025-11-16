Des sauveteurs vont à la rencontre de chatons coincés dans une arrière-cour et découvrent au dernier moment qu’il y en avait un dernier à sauver

Les sauvetages sont souvent imprévisibles. C’est en se rendant chez ses parents que cette jeune femme a découvert la présence d’une chatte rousse. Cette dernière n’était pas seule, mais avait avec elle toute une portée de chatons. L’intervention n’a pas été si facile, avec des chatons ayant trouvé des cachettes astucieuses.

L’endroit où se trouvaient les chats était une arrière-cour, où un camping-car était garé. La famille de félins vivait en-dessous, ce qui n’a pas facilité le travail des sauveteurs et bénévoles du refuge local Best Friends Felines.

@bestfriendsfelines / Instagram

Plusieurs nuits nécessaires

Le sauvetage ne s’est pas fait en un jour afin de mettre en sécurité la maman et l’intégralité de ses petits. Plusieurs nuits ont été passées à attendre que les félins acceptent de se présenter.

L’intervention a été pleines de rebondissement, racontait Love Meow, car un bouleversement de dernière minute est venu faire comprendre à l’équipe que le travail n’était pas entièrement terminé.

@bestfriendsfelines / Instagram

« De faibles cris entendus »

Le sauvetage était censé toucher à sa fin lorsque « de faibles cris ont été entendus dans la nuit suivante ». En réalité, les bénévoles ont découvert qu’un « chaton de plus appelait sa maman ».

Évidemment, l’équipe est retournée vers le chaton, pour réunir toute la tribu. La recherche a été longue, avec la nécessité de suivre minutieusement les petits miaulements.

@bestfriendsfelines / Instagram

« Une chatte sociable, affectueuse et pleine d’amour »

Les bénévoles sont tombés sur une chatte adorable, nommée Margaret. Mise à l’honneur par l’association sur les réseaux sociaux, elle a montré son soulagement une fois installée dans sa famille d’accueil.

Une confiance gagnée peu à peu

Peureux dans un premier temps, les chatons qui sursautaient sans cesse ont peu à peu pris confiance en leur environnement. Animés par le jeu, ils ont dévoilé leurs riches personnalités. Arbres à chat, jouets, leur enthousiasme n’a fait que grimper au fil des jours. L’apprentissage auprès des humains a aussi été très bénéfique.

5 petits farceurs

Elinor et Merida, les 2 femelles sont très joueuses et amusantes. Leurs 3 frères, Fergus, Harris et Hubert ne sont pas en reste et ont charmé leurs humains avec leurs attitudes insolites.

Margaret semble veiller sur sa tribu. Une fois le moment venu, elle prendra la route d’une famille à elle, qui lui offrira la possibilité de s’épanouir, plus loin de la maternité. « Amicale, confiante, elle adore être entourée de gens », ce qui facilitera sans doute son adoption prochaine.