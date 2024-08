La puce électronique révèle le passé mouvementé d'une chienne âgée, désormais assurée d'une retraite paisible

En 2012, Lola a intégré un refuge de l’Illinois (Etats-Unis) en tant que chienne errante. Elle a finalement été adoptée quelque temps après, mais les choses n’ont pas toujours été roses. En réalité, le canidé n’a jamais vraiment su ce que cela signifiait d’avoir sa propre maison et ses maîtres. Ses bienfaiteurs ont découvert qu’elle avait changé de foyer à de nombreuses reprises.

Tout a commencé lorsque Lola a rejoint un chenil après avoir été récupérée dans la rue. L’organisme Animal Education and Rescue lui a fait une place dans ses locaux pour lui offrir une chance d’être adoptée. Cela n’a pas manqué, car la chienne a rejoint une famille avec laquelle elle a partagé 7 années de sa vie.

Animal Education and Rescue / Facebook

Des allers-retours constants

Ses propriétaires ont divorcé et l'ex-conjoint du foyer a gardé Lola pendant un an avant de la confier à d’autres personnes. La situation de celles-ci a également évolué et, suite à un déménagement, la chienne a été confiée à un proche de la famille. Lequel n’avait jamais eu de chien et n’était pas habitué à s’en occuper.

Puisqu’il était difficile d’offrir de bonnes conditions de vie à Lola et qu’elle nécessitait des soins en raison de son âge, ses maîtres ont préféré l’emmener au refuge North Chicago Animal Control où le personnel a scanné sa micropuce. Il a alors découvert qu’elle avait séjourné au Animal Education and Rescue plusieurs années auparavant et a contacté les membres de l’association, qui sont venus la récupérer.

Animal Education and Rescue / Facebook

Une retraite paisible

Lola est retournée à la case départ à l’âge de 13 ans et après une vie mouvementée. Puisqu’il s’agit d’une chienne âgée, ses chances d’être adoptée sont minimes. Elle souffre en plus d’obésité morbide et a dû être toilettée, car elle avait été quelque peu négligée ces derniers mois.

Ses bienfaiteurs souhaitent toutefois lui offrir une belle retraite et l’ont placée dans une famille d’accueil. Sur place, la boule de poils est choyée et ne manque de rien.