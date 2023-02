Des chats autrefois errants trouvent refuge en tant que collaborateurs dans les bureaux d’une entreprise française

Dans les locaux de La Boîte à Papiers, à Limoges (87), il existe 2 collaborateurs qui ne sont pas comme les autres. Ils répondent aux noms de Mistigri et P’tit Roux, et sont 2 félins sauvés de l’errance à 4 ans d’intervalle. Ils ont été adoptés par les employés de l’entreprise, et égaient l’ambiance de travail au quotidien.

Il y a 4 ans, Mistigri poussait les portes d’une société limougeaude de traitement de déchets. La chatte « fidèle, mais pas très efficace » en termes de productivité, a été rejointe l’été dernier par P’tit Roux, un félin qui rôdait lui aussi dans les rues avant d’être adopté par les employés de cette entreprise.

France 3

Josette Guillon, directrice, s’est confiée sur son arrivée au micro de France 3 : « Il était très maigre, en très mauvais état. Il était dénutri, tout simplement. Il devait y avoir quelques semaines ou mois d’errance avant qu’il n’arrive chez nous. »

De nombreux bénéfices

P’tit Roux a reçu tous les soins nécessaires à son rétablissement, et aujourd’hui, il forme un duo de choc aux côtés de sa congénère. Mistigri et son cadet sont un véritable remède antistress aux yeux de leurs collègues, et ont trouvé en ces humains une « vraie famille ».

France 3

« C’est une présence qui détend un peu le fonctionnement quotidien. Quand on a un coup de fil et qu’on voit qu’ils dorment à côté, on se dit : après tout, pourquoi s’énerver ? » a souligné Philippe Nouhaud, commercial.

Pour Isabelle Davail, assistante de direction, Mistigri et P’tit Roux ont plus d’un atout. « Ça crée du lien entre les salariés, mais aussi avec les personnes de l’extérieur qui sont toujours très surprises de voir qu’il y a un chat qui se promène ou qui est sur le bureau » a-t-elle déclaré.

France 3

A lire aussi : Elle vit dans un abri de fortune depuis 3 ans pour ne pas être séparée de son chat

En effet, ce meuble est un lieu très prisé par les félins pour faire la sieste, surtout pour Mistigri ! La chatte en profite d’ailleurs pour glisser quelques poils dans les dossiers qui se trouvent là. C’est une manière pour elle de souligner qu’elle est chez elle !

À la fin de la journée de travail, elle dit au revoir à ses collaborateurs, pour mieux les retrouver le lendemain matin. Elle occupait les locaux seule chaque soir pendant 4 ans, mais peut désormais compter sur la présence de P’tit Roux pour rompre avec la solitude. Après avoir vécu dans la rue, ces 2 matous ont enfin trouvé des personnes aimantes, et leurs aventures ne font que commencer !