L'épopée insolite de Mucky, chat perdu et ayant erré pendant 6 mois avant d'accepter d'être aidé

Pendant plus de 6 mois, la famille de Mucky ignorait totalement ce qu’il en était advenu de ce chat qui se trouvait en fait à plus de 150 kilomètres de son domicile. L’animal n’était pas identifié, ce qui ne facilitait pas les choses. La chance malgré tout a fini par sourire au félin et à ses humains.

Le 1er mai 2023 était un triste jour pour les propriétaires d’un chat appelé Mucky. Le quadrupède s’était volatilisé et son entourage, qui habite l’île de Vancouver en Colombie-Britannique (Canada), avait tout fait pour le retrouver, mais en vain.

Il était probablement monté dans un camion à l’insu de tous et s’y était endormi, avant d’en redescendre plus de 150 kilomètres plus loin dans un secteur montagneux de Duncan.



Finding Felines - Lost and Escaped Cats / Facebook

Pendant 6 mois et demi, Mucky a dû se débrouiller seul pour survivre, loin de chez lui et de sa famille. Récemment, quand les températures ont commencé à chuter, il s’est mis en quête d’un lieu sûr et s’est approché de la maison d’une habitante de Duncan.

Chez cette dernière, il trouvait de quoi se nourrir. Elle le laissait entrer par la chatière et lui laissait toujours sa part de croquettes quand elle servait les repas de ses chats. Une voisine s’est mise à faire la même chose, mais Mucky s’éloignait chaque fois que l’une d’elles essayait de le garder à l’intérieur.

Elles se doutaient qu’il avait déjà un foyer, vu son comportement. Le 15 novembre, elles ont contacté Christi Wright de Finding Felines, une organisation locale dédiée aux chats perdus, à son sujet.

3 jours plus tard, l’une d’elles a réussi à enfermer Mucky. Elle a ainsi pu l’amener auprès de Christi Wright qui l’a passé au lecteur de puce d’identification. L’animal n’en portait toutefois pas. Il n’était pas castré non plus.

Un message d’espoir pour ceux qui ont perdu leur animal

La bénévole a continué de chercher la propriétaire du chat. En fin de compte, c’est cette dernière qui l’a trouvée. Elle a vu la publication concernant Mucky sur la page Facebook de Finding Felines et l’a tout de suite appelée.

Elle a fait le déplacement jusqu’à Duncan et a confirmé que ce chat était bien son Mucky. Les retrouvailles ont été évidemment pleines de joie et d’émotion.

Le 21 novembre, Mucky a été castré. Lui et sa maîtresse sont ensuite rentrés à la maison, et le chat a petit à petit retrouvé ses repères.

« C’était une histoire tellement merveilleuse, et je suis heureuse qu’elle soit partagée pour donner de l’espoir aux personnes dont les animaux de compagnie bien-aimés ont disparu », a déclaré Christi Wright au micro de Victoria Buzz.