La disparition d'un chat vivant depuis 10 ans dans un bureau inquiète les employés qui se mobilisent pour le retrouver

Probablement mépris pour un chat errant, Marley a été emmené par un automobiliste et est resté introuvable des jours durant, suscitant préoccupation et interrogation auprès du personnel de l’agence ayant adopté ce chat.

Un chat sénior appelé Marley avait élu domicile 10 ans plus tôt dans les locaux de l’agence immobilière Harcourts Avonhead, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, et n’en était plus jamais reparti.

Pour les employés, le félin est donc un membre à part entière de l’équipe et même la mascotte du bureau. On imagine donc l’inquiétude qu’ils ont pu ressentir en apprenant sa disparition en fin de semaine dernière.

Nicola Sturzaker, administratrice du bureau, avait posté plusieurs appels à témoins sur les réseaux sociaux, y expliquant que Marley n’était pas un chat sans-abri, mais « juste un vieil homme avec des problèmes rénaux et oculaires ».

Le quadrupède âgé de 14 ans reçoit, en effet, des traitements pour une insuffisance rénale et une mélanose (présence de zones pigmentées sur l’iris), rapportait Stuff.



Nicola Sturzaker / Facebook

Le weekend dernier, des témoins ont rapporté avoir vu une personne se saisir de Marley pour le faire monter à bord de sa voiture, sur le parking du centre commercial voisin. L’automobiliste croyait manifestement avoir affaire à un chat errant, d’après les employés de Harcourts Avonhead.

Retrouvé et hébergé par une habitante

Les recherches se sont poursuivies, mais elles restaient infructueuses jusqu’au mardi 17 janvier. Ce matin-là, la SPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) locale a contacté Nicola Sturzaker pour lui annoncer que Marley se trouvait au refuge de l’association.

Son interlocuteur lui a, en effet, indiqué qu’une dame l’avait recueilli la veille et en avait pris soin pendant la nuit avant de l’amener à la structure d’accueil.

De retour parmi ses « collègues », Marley a vite repris ses habitudes au bureau.