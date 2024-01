Après 2 échecs d’adoption, ce chat tombe sur quelqu’un qui le comprend et ne laisse pas passer sa chance (vidéo)

Adopter un animal au passé difficile n’est pas toujours évident. Il arrive dans sa nouvelle maison avec ses traumatismes et a généralement besoin de temps pour comprendre qu’il est en sécurité. Mais quand ce jour arrive, sa résilience est incommensurable.

Oscar n’a que 6 mois, mais a déjà vécu des moments pénibles pendant sa courte existence. Aujourd'hui, il trouve du réconfort et reprend confiance en lui entouré de ses humains pour la vie. Ceux-ci lui offrent tout l’amour et le temps dont il a besoin pour se reconstruire.

Difficile de savoir exactement ce que vivait le jeune Ragdoll avant d’atterrir dans la maison du bonheur. Toutefois, certains signes laissaient penser que son quotidien n’était pas tout rose.

@oscartheragdollcat / TikTok

Des premiers pas hésitants

Lorsque ses nouveaux maîtres l’ont recueilli, il était « couvert d'excréments » et très craintif, mentionnait Pethelpful. Il semblait avoir vécu une situation traumatisante avec des chiens, car il en avait une peur bleue. Conscients qu’il avait besoin d’espace, ses nouveaux humains bienveillants se sont mis en retrait afin de ne pas le brusquer : « Nous allons à son rythme et lui permettons de choisir quand il veut interagir avec nous » précisaient-ils sur TikTok.

Pour eux, l’important était qu’il découvre son environnement et qu'il ne se sente plus en danger comme il a pu l’être auparavant : « Construire la confiance avec un animal qui a traversé une période très difficile est très important. Il doit apprendre lui-même qu'il est en sécurité avec nous et qu'il ne sera jamais contraint à quoi que ce soit » ajoutait le couple.

Des images réconfortantes

Récemment, celui-ci a partagé une vidéo d’Oscar qui réchauffe le cœur. Celle-ci relate l’arrivée du félin dans sa maison. On le voit d’abord plutôt méfiant, mais curieux de s’aventurer chez lui. Il s’approche à plusieurs reprises de sa maîtresse et accepte même ses caresses, fermant les yeux tant ils sont agréables.

Ce moment peut sembler banal, mais montre pourtant que le chaton a entamé son chemin vers la résilience. Il a d’ailleurs fait des progrès remarquables depuis son adoption. Il joue désormais avec ses humains et réclame même leur attention en miaulant !