Une chatte décidée à en finir avec la rue après 10 années d'errance doit apprendre à faire confiance aux humains

Découverte et secourue en Italie, une chatte âgée n’ayant connu que la rue a pu commencer une nouvelle vie en Pologne. Dolly Parton n’a désormais plus rien à craindre et peut profiter d’une retraite paisible aux côtés de ses congénères.

Fatiguée par toute une vie d’errance, une chatte a fait une rencontre déterminante dans une rue italienne, celle d’une amoureuse des animaux polonaise prénommée Agnieszka. La voyant mal en point, cette dernière se disait qu’elle ne survivrait probablement pas aux rigueurs de l’hiver et a décidé de la secourir, rapporte Love Meow.

Agnieszka l’a appelée Dolly Parton, comme la chanteuse country et pop américaine. Son âge a été estimé à 10 ans. Sa bienfaitrice a contacté une amie bénévole en Pologne, Magdalena, et celle-ci a tout de suite accepté de devenir sa mère d’accueil.



Agnieszka

Dolly Parton a été examinée par un vétérinaire, identifiée et vaccinée. Une fois toutes les formalités remplies, elle a pu faire le voyage en Pologne. A son arrivée, la chatte séniore était encore secouée par le périple et devait s’adapter à son nouvel environnement. Elle passait le plus clair de son temps cachée.



Fundacja "Tymczasem u Magdy" / Instagram

Ses problèmes buccodentaires ne facilitaient pas son acclimatation. Elle souffrait, en effet, de gingivite et avait plusieurs dents endommagées.

Elle a toutefois progressivement baissé sa garde et s’est liée d’amitié avec une congénère appelée Malaika. Celle-ci l’a énormément aidée à sortir de son isolement et à comprendre qu’elle n’avait plus rien à craindre.



Fundacja "Tymczasem u Magdy" / Instagram

« Elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de se cacher »

Dolly Parton s’est également rapprochée d’une portée de chatons accueillis par Magdalena et a commencé à accepter les caresses de cette dernière. Quand sa dentition et sa gencive ont guéri grâce aux soins, elle est devenue encore plus amicale et confiante. « Elle a finalement ronronné quand je l’ai caressée derrière les oreilles », relate la bénévole.

A lire aussi : Dialogue surréaliste entre un chat et sa propriétaire à qui il signifie qu'il est l'heure de se coucher (vidéo)



Fundacja "Tymczasem u Magdy" / Instagram

« Le moment où elle a commencé à faire confiance, poursuit-elle, c'est lorsqu'elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de se cacher et s’est mise à passer du temps avec nous dans le salon. »

Dolly Parton est aujourd’hui une chatte sereine et heureuse, passant l’hiver à l’abri du froid, du besoin et de la solitude. Elle a ainsi droit à la retraite paisible qu’elle mérite.