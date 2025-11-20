« Même s'il ne nous aimait pas, il nous manquera », après la disparition de son chat, elle reçoit un courrier inattendu de sa vétérinaire

Certaines petites attentions peuvent nous toucher en plein cœur, surtout dans les moments difficiles. Une internaute avait plus que jamais besoin de réconfort après la perte de son fidèle chat, Vincent. Elle a reçu un mot du cabinet vétérinaire au sein duquel elle avait l’habitude de se rendre avec lui et a été profondément émue en lisant les quelques lignes.

Sur Reddit, une internaute a annoncé avoir traversé l’une des pires épreuves qu’un propriétaire de chat puisse vivre : la perte de son chat bien-aimé, Vincent. La boule de poils a quitté ce monde et a laissé derrière elle sa maîtresse endeuillée. Dans cette période difficile, celle-ci a reçu le soutien important de sa vétérinaire, qui est parvenue à la faire sourire au milieu de ses larmes.

La narratrice, connue sous le pseudonyme @lovesyrup23, nous laisse comprendre qu’elle était très proche de son félin, puisqu’elle l’appelle mon fils à plusieurs reprises sur la publication. Malheureusement, Vincent a quitté ce monde, comme elle l’a annoncé dans son post relayé par l’ Express : « Mon fils Vinny a récemment traversé l'océan », indiquait-elle.

@ lovesyrup23 / Reddit

Un message drôle et touchant

Après le départ de l’animal, l’internaute a reçu une carte de condoléances de la part de sa vétérinaire, Alexa. Il s’agit d’une attention faite par certains praticiens, notamment lorsqu’ils ont longtemps côtoyé un animal. Quand @lovesyrup23 a commencé à lire la carte, l’émotion est montée, puis la femme s’est mise à rire.

En effet, le message laissé par Alexa était plein de douceur, avec une petite pointe d’humour délicatement dosée : « Je suis profondément désolé pour la perte de Vincent. Même s'il ne nous aimait pas, il nous manquera. Je pense à vous », pouvait-on lire. Il est vrai que Vincent avait un caractère bien trempé, et un fort tempérament !

De quoi faire sourire la maîtresse du petit-ange félin, qui était la seule à avoir gagné le cœur de celui-ci et a ri en se remémorant la personnalité du quadrupède : « C'était un garçon turbulent, il me laissait seulement le prendre dans mes bras », témoignait-elle. Elle a livré un gâteau à l’ensemble du cabinet vétérinaire pour remercier le personnel d’avoir pris soin du félin pendant tout ce temps.