Cohabitation insolite dans un poulailler : une maman chat s'installe parmi les gallinacés pour élever ses chatons

Savoir qu’un intrus s’est faufilé dans son poulailler est évidemment tout sauf rassurant. Quand on se rend compte qu’il s’agit, en fait, d’une famille féline cherchant simplement un refuge paisible, le sentiment devient évidemment totalement différent. C’est ce qu’a vécu un couple récemment.

La région où vivent Sydney Horvath et son mari venait d’être traversée par un violent orage. Après son passage, ils se sont demandés si tout allait bien pour leurs coqs, poules et poussins. Leur inquiétude est montée d’un cran quand ils ont commencé à entendre des cris inhabituels provenant du poulailler.

Le couple s’est empressé de s’y rendre pour voir ce qui s’y produisait. Les gallinacés étaient particulièrement agités et leur habitat semblait avoir été visité.

En entrant, Sydney Horvath et son conjoint ont rapidement compris qu’il y avait effectivement un intrus au moins. Ils ont prudemment soulevé le couvercle d’un des nichoirs et y ont découvert… 6 adorables chatons, rapportait The Dodo.



Bien que mignons, les petits félins n’avaient pas l’intention de se laisser approcher. Les Horvath ont été accueillis par des grimaces et des sifflements hostiles. Ils s’attendaient à tout sauf à trouver de jeunes minets dans leur poulailler, car ils ne se souvenaient pas avoir vu de chatte enceinte dans les parages.

Ils étaient tout de même soulagés de constater que les chatons étaient en bonne santé. Ils avaient le ventre bien rond et la truffe humide. Autant de signes démontrant que leur mère s’en occupait correctement et qu’elle n’était probablement pas bien loin.



Le couple a alors laissé de la nourriture et de l’eau, puis a quitté le poulailler pour guetter le retour de la mère. Quelques heures plus tard, la chatte est effectivement revenue prendre soin de sa progéniture.

Les jours suivants, la cohabitation avec les poules se déroulait sans accroc. Les chatons ont grandi et se sont mis à explorer les lieux. « Ils étaient très curieux et bruyants. Ils ont commencé à sortir du poulailler et à suivre les 3 coqs dehors, dans la cour », raconte Sydney Horvath.



« La maman est revenue les chercher »

Les propriétaires étaient ravis de voir cette petite famille s’épanouir chez elle. Pourtant, la chatte n’avait pas l’intention de s’y éterniser. Contre toute attente, elle a effectivement décidé de déménager.

« La maman est revenue les chercher et les a déplacés un par un à l'extérieur de la clôture de notre jardin. Elle les a finalement tous emmenés vers un nouvel emplacement, et ils sont partis », relate Sydney Horvath.

Depuis, elle ignore ce qu’il en est advenu des chatons et de leur génitrice. Elle espère qu’ils se portent bien et, s’ils venaient à revenir, elle les accueillerait à bras ouverts.