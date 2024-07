Le sauvetage haletant d'un chaton coincé dans un conduit et s'accrochant à la mini caméra de ses sauveurs se transforme en adoption

A Sanger en Californie (Etats-Unis), un chaton errant, effrayé par les feux d’artifice tirés à l'occasion de la fête de l’Indépendance, a trouvé refuge dans le jardin d’une famille. Dans la panique, le petit félin est tombé dans un conduit d’évacuation et s’est ainsi retrouvé pris au piège à plusieurs mètres de profondeur, d’après The Dodo.

Les maîtres des lieux en ont informé le service local de contrôle des animaux, mais ce dernier n’était pas équipé pour assurer une intervention aussi délicate. Il a demandé l’aide de la Kirkland Foundation, une organisation spécialisée dans les sauvetages animaliers complexes.

Kyle Kirkland, le fondateur de l’association, et son équipier Joey sont rapidement arrivés sur place. Ils ont commencé par creuser un trou au-dessus du conduit pour y accéder et en couper un morceau. Toutefois, ils n’entendaient plus les miaulements du chaton alors qu’ils essayaient de le localiser. Ils ont ensuite réalisé qu’il s’éloignait de la propriété et prenait la direction de la rue. C’était leur pire crainte, car cela aurait considérablement amoindri ses chances d’être secouru.



Kirkland Foundation / Facebook

L’équipe de Kyle Kirkland a passé les 7 heures suivantes à creuser en différents endroits pour explorer d’autres sections du conduit, dans l’espoir de déterminer l’emplacement du jeune minet. Sans résultat… Le soir venu, ils ont décidé d’interrompre l’opération et de revenir le lendemain.

Une intervention à suspense

Le matin suivant, Kyle et Joey sont venus accompagnés de Junior, un expert en plomberie. « Il avait tout le matériel qui nous aurait aidé la veille », indiquait la Kirkland Foundation sur sa page Facebook. L’équipement le plus précieux était une sonde munie d’une mini-caméra.

Ils ont enveloppé cette dernière dans un vêtement, puis l’ont introduite dans le conduit. Tout en faisant avancer le dispositif dans la tuyauterie, Kyle, Joey et Junior avaient les yeux rivés sur l’écran, guettant la moindre trace du chaton. Ils ont finalement pu avoir un visuel sur lui.



Kirkland Foundation / Facebook

« La bonne nouvelle, c’est que nous pouvions voir le petit [chat], expliquait l’organisation. La mauvaise, c’est qu’il était au fond d’un tuyau de 12 mètres de long en pente descendante et sur le point d’être rejeté vers une station d’épuration ».

Alors que le trio réfléchissait à la suite des manœuvres, le chaton a surpris tout le monde en saisissant la mini caméra, dont la forme et la lumière semblaient le fasciné. Il s’est agrippé au vêtement et l’équipe de la Kirkland Foundation en a profité pour tirer l’objet vers la sortie, l’animal avec. La joie a cependant été de courte durée ; le quadrupède a lâché prise et a glissé sur quelques mètres en arrière.

Nouvelle tentative couronnée de succès

Nullement découragés, ils ont réintroduit la sonde tout en diffusant un enregistrement audio de miaulements de maman chat. De longues minutes de suspense s’en sont suivies : « Il rampait sur quelques centimètres, s’arrêtait, pleurait, puis entendait la maman chat et se remettait à ramper ». Le chaton a attrapé la caméra une nouvelle fois et ne l’a pas relâchée.

30 secondes plus tard, il était enfin libre. Joey l’a tout de suite pris dans les bras pour le réconforter et l’empêcher de fuir. Tout le monde était soulagé.



Kirkland Foundation / Facebook

Kyle Kirkland s’est empressé d’emmener le petit rescapé dans les locaux de la fondation pour le nettoyer, l’examiner et le soigner. Il l’a appelé Andy.

Le chaton se remet doucement auprès de ses sauveurs et des autres chats de l’association. Dès que son état de santé le permettra, Andy retournera sur les lieux de sa mésaventure, puis que la famille en question a décidé de l’adopter.

Kirkland Foundation / Facebook

Bien entendu, tous les trous ont été rebouchés et les accès aux conduits d’évacuation sécurisés pour prévenir tout nouvel accident.