Des bénévoles accueillent un chaton particulièrement petit et s’aperçoivent qu’il a besoin d’une aide spéciale

Egg est arrivée au refuge avec ses 3 frères et sœurs. Alors que la croissance s’est déroulée tout à fait normalement pour ces chats, Egg ne grandissait pas. Les bénévoles ont bataillé pour qu’un diagnostic soit trouvé à la chatonne. Ils sont parvenus à la faire soigner, et la Egg se porte aujourd’hui beaucoup mieux.

« Elle ne pesait que 450 grammes à l’âge de 10 semaines », se souviennent les bénévoles de The Stray Cat Club qui sont intervenus lors de l’arrivée des 4 chatons abandonnés. Egg a rapidement attiré leur attention car elle était très différente des autres. Son poids, qui aurait dû atteindre le double à son âge, a mis la puce à l’oreille de ses aidants.

Une impossibilité de grandir

Alors que ses frères et sœurs ont atteint l’âge d’être adoptés, Egg ne progressait que très peu, expliquait Love Meow. Ses problèmes de santé étaient nombreux, ce qui a conduit la chatonne a fréquenté la clinique vétérinaire à de nombreuses reprises. Des progrès ont été remarqués chez la chatonne, mais malgré les encouragements et les traitements, ils n’étaient pas suffisants.

« Nous espérons que c’est quelque chose de traitable »

Les bénévoles étaient convaincus que Egg avait une maladie qui l’empêchait de grandir. Les vétérinaires n’ont pas réussi à cerner le problème dans un premier temps, puis ont confirmé l’hypothyroïdie congénitale suggérée par l’équipe de Stray Cat Club. Cette dernière se souvient : « Il a fallu un vrai combat pour que la vétérinaire accepte la maladie en laquelle nous croyions ». Le vétérinaire était confronté pour la première fois à un tel cas.

« Cela a changé la donne »

Avec le bon diagnostic, Egg a pu bénéficier du bon traitement. Couverte d’amour, la chatte a enfin commencé à grandir de façon significative. « Nous ne pouvions pas être plus fiers », affirmait l’équipe. Plus autonome aussi, Egg a commencé à aller seule dans sa litière. Elle avait encore des difficultés pour se laver, mais aidée par les bénévoles, elle a gagné en souplesse.

Une personnalité adorable

Très calme, la chatonne est très facile à vivre et s’entend avec tout le monde. Ses moments calmes, elle les passe avec son meilleur ami canin, Moshi.

La trajectoire d’Egg est très émouvante. Aujourd’hui en meilleure santé, elle est, comme le dit une bénévole : « la preuve vivante de ce que l’amour, le temps et le dévouement peuvent faire ».