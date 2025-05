Depuis son plus jeune âge, ce chat surmonte les épreuves de la vie avec courage, dont une opération délicate du cerveau

Dès son plus jeune âge, Beazley a été confronté aux difficultés de la vie. Livré à lui-même dans une usine à déchets, il a survécu seul jusqu’à ce que Jan, son propriétaire actuel, lui vienne en aide. Malheureusement, ce n’était pas la seule épreuve auquel le félin a été confronté. Toutefois, il a adopté un tempérament de battant et personne n'a jamais pu lui ôter sa volonté de vivre !

Jan Lardelli est l’heureux propriétaire d’un félin pas comme les autres, Beazley. Ce super-héros à 4 pattes a prouvé, à plusieurs reprises, qu’il avait un mental d’acier et qu’il était bien déterminé à profiter de la vie. En effet, plusieurs événements auraient pu avoir raison de lui, mais la boule de poils n’avait aucunement envie de quitter ce monde !

Son combat a commencé lorsqu’elle n’avait que 3 semaines. D’après le Peterborough Telegraph, elle a été abandonnée dans une usine qui recyclait des déchets à Braintree (Royaume-Uni). Jan, qui travaillait pour l’entreprise, a remarqué l’animal derrière une cloison et l’a récupéré. Il l’a par la suite adopté, bien que cela n’était pas prévu.

En effet, au départ, il comptait placer le rescapé dans un refuge, mais puisqu’il l’avait trouvée en période de confinement, il était difficile de lui dégoter une place au sein des organismes. Il l’a donc gardé auprès de lui.

Jan Lardelli

Une harmonie brisée

Le temps s’est écoulé et les amis ont noué un beau lien d’amitié. Les années ont défilé normalement, puis une mauvaise nouvelle est venue entacher cette harmonie. Beazley avait tous les symptômes d’une otite, mais les examens ont mis en évidence une réalité bien plus sombre. Une masse s’était développée dans le cerveau du félin. Parallèlement, la santé du chat n’a cessé de se dégrader : « L'état de Beazley s'est aggravé au point qu'il avait du mal à respirer et qu'il perdait du poids parce qu'il ne pouvait pas manger », témoignait son maître.

Pourtant, les vétérinaires spécialistes sont restés optimistes et ont proposé de réaliser une intervention chirurgicale pour soigner l’animal. Jan a décidé de leur faire confiance et a laissé son chat entre leurs mains. Grâce à l’expertise des praticiens, l’opération s’est bien passée. Jan a aussi été surpris par le rétablissement rapide de son chat : « Dès l'ablation du polype, il a recommencé à prendre du poids et à se soigner, et il continue de progresser ». Il a déclaré être reconnaissant envers l’équipe vétérinaire pour « toute leur attention et leur professionnalisme ».