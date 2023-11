Le combat inspirant d'un chat déterminé à mener une vie heureuse malgré son handicap

Nathalie, qui habite Montréal au Canada, a vu sur les réseaux sociaux un appel à l’aide concernant un chat en détresse. L’animal au pelage roux venait d’être découvert abandonné dans un parc, avec un peu d’eau et de nourriture à proximité. Il avait du mal à marcher.

Elle s’est rendue sur place pour secourir le quadrupède et l’a accueilli chez elle, où elle l’a confortablement installé, nourri et lavé. Après le bain, sa robe a retrouvé son éclat et sa douceur. Le chat s’est blotti contre sa bienfaitrice et s’est endormi, comme pour lui signifier sa gratitude.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Nathalie l’a emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il souffrait d’une maladie neurologique. A cause de cette dernière, il titubait lorsqu’il essayait de se déplacer. Par ailleurs, ses pattes arrière semblaient atteintes, mais il fallait réaliser des examens plus poussés pour en savoir plus.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

L’organisation Chatons Orphelins Montréal a été contactée a tout de suite accepté de s’occuper de lui. « Nous l’avons pris en charge et appelé Rousseau, dit la fondatrice Céline Crom à Love Meow. Ses pattes arrière étaient faibles, maigres et ne pouvaient pas assurer son équilibre ». Pour compenser, il s’appuyait sur ses pattes avant.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Un vrai battant »

Les radiographies ont révélé une dysplasie de la hanche et la luxation d’une de ses pattes arrière. Rousseau a été opéré avec succès. « Il a commencé sa convalescence en famille d’accueil. Il a fait preuve d’un appétit vorace et est même allé seul à la litière. C'est un vrai battant », indique Céline Crom.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Le chat a pu faire ses premiers pas. Ceux-ci étaient particulièrement difficiles, mais il était déterminé à atteindre son but.

« Après une bonne semaine de repos, son côté énergique s'est vraiment révélé. Il marchait partout et essayait même de courir. On voyait qu'il ne souffrait plus et qu'il repoussait ses limites », relate la fondatrice de Chatons Orphelins Montréal.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Il peut désormais s'appuyer pleinement sur ses pattes arrière et même grimper sur le canapé, poursuit-elle, ce qui lui était auparavant impossible. »

Rousseau a retrouvé tout son entrain et toute sa joie de vivre en surmontant son handicap. Il sera bientôt prêt pour l’adoption.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram