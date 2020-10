Un rat hyperattaché à sa maîtresse l'empêche de prendre une douche seule et tente par tous les moyens de s'y introduire ! (Vidéo)

Qui a dit que les rats ne sont pas des animaux affectueux ? La séquence dont il est question ici prouve, justement, que ces rongeurs savent aussi manifester leur attachement à leurs maîtres. Ce rat est d’ailleurs tellement lié à sa propriétaire qu’il cherche sa compagnie en permanence, y compris lorsqu’elle prend sa douche.

Une fois apprivoisé, le rat devient un animal de compagnie comme les autres, agréable à vivre et à voir s’épanouir. Lui aussi s’attache à son maître, sensible qu’il est aux soins et à l’attention qu’il lui porte au quotidien. Cet attachement, on peut en voir l’illustration à la fois amusante et attendrissante dans une vidéo récemment postée sur le réseau social Reddit, comme le rapporte Unilad.

On y voit, en effet, un rat qui tente à plusieurs reprises de s’introduire dans la cabine de douche alors que sa maîtresse s’apprête à s’y laver. A chaque fois, le petit animal essaie de la rejoindre, mais la jeune femme le saisit pour l’en faire ressortir, puis le pose sur la serviette placée devant la cabine.

Inlassablement, le rat revient à la charge, inspecte les lieux, lance même un regard à sa propriétaire en se dressant brièvement sur ses pattes arrière, et s’intéresse de très près aux flacons de shampoing et de gel douche. Pour lui, il n’est pas question que sa maîtresse prenne sa douche toute seule.

Une vidéo qui est rapidement devenue virale et suscité de nombreuses réactions sur la plateforme YouTube, où un internaute a notamment posté ce commentaire plein d’humour : « Il veut t’apprendre à faire la cuisine ». Vous l’aurez compris, il fait référence au film d’animation « Ratatouille » (2017).

Quelqu’un d’autre y a réagi en disant qu’il aurait tant voulu que les rats aient une plus grande espérance de vie. Ces rongeurs ne vivent, en effet, qu’un à 2 ans. Un 3e commentateur a rappelé, quant à lui, à quel point ces animaux pouvaient être affectueux, racontant que son rat avait l’habitude de grimper sur son épaule pour lui lécher le lobe de l’oreille.

Pour revenir au rat qui souhaiter rester sous la douche avec sa maîtresse, celle-ci avait publié, en août dernier, une autre vidéo montrant le même rongeur en pleine séance de jeu. Elle lui apprenait à se servir d’un mini-bowling en le récompensant avec des friandises.

