Depuis 9 ans, ce chat de thérapie apporte joie et réconfort aux enfants hospitalisés (vidéo)

Quelles que soient les raisons, il n’est jamais agréable d’effectuer un séjour à l’hôpital. D’ailleurs, certaines personnes, comme les enfants, le vivent moins bien. C’est pourquoi, les établissements hospitaliers font de plus en plus souvent appel aux animaux de thérapie.

Roger est un beau matou gris et blanc qui a déjà vécu 10 printemps. Sous ses airs un peu nonchalants, il joue pourtant un rôle essentiel dans le quotidien de nombreuses familles. En effet, le félin senior est un chat de thérapie au Phoenix Children’s Hospital (États-Unis), et sa mission est primordiale pour tous les enfants qui séjournent au sein de cet hôpital de Phoenix.

Les études ont démontré l’efficacité des animaux de thérapie dans le processus de guérison. Sur le plan physique, ils permettent une baisse de la tension artérielle, une amélioration de la santé cardiovasculaire, ainsi qu’une diminution de la perception de la douleur. Mais ce n’est pas tout. Ces boules de poils auxiliaires de santé ont également un effet positif d’un point de vue psychologique, notamment en réduisant le stress, l’anxiété et la dépression, mais aussi en motivant les patients à aller mieux et à rentrer chez eux.

Ainsi, par sa simple présence, le matou apporte un réconfort essentiel à la guérison de ses petits patients. Et Roger est loin d’être un débutant en la matière. Cela fait déjà 9 ans qu’il remplit sa mission avec succès. Fidèle membre de l’équipe médicale, le félin possède même son propre badge d’identification.



Il est possible de suivre le quotidien de Roger via le compte TikTok @therapycatroger. On peut ainsi constater que le “Docteur aux pattes de velours” est loin d’être le seul à remplir son précieux accompagnement et qu’il a de nombreux frères et sœurs. 3 pour être précis : Salvador, un autre chat de thérapie, et 2 toutous répondant aux noms d’Albie et Haru.

Sur l’une des vidéos, reprise par Parade Pets , on peut assister à l’attente de Roger juste avant de prendre son service, comme n’importe quel membre du personnel hospitalier. C’est alors le début de la journée pour ce courageux matou qui s’apprête à illuminer la vie de nombreux enfants qui ont tant besoin de réconfort.

