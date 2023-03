Délaissé à l’âge de 7 ans, un chat peine à trouver une nouvelle famille à cause de sa maladie

La vie de Caesar n’est pas un long fleuve tranquille. Ce chat a connu 2 foyers et 4 familles d’accueil depuis 2015. Il semblait avoir enfin trouvé chaussure à son coussinet sous le toit de Christina, sa maîtresse pendant 7 ans, avant un douloureux retour à la case départ.

La fin d’un conte de fées

Avec cette femme, Caesar était le plus heureux des matous. Il aimait être « le centre du monde », se souvient-elle. Malheureusement, l’arrivée d’un bébé dans la famille fut difficile à supporter pour le félin. Christina a ainsi pris une décision déchirante.

Photo d'illustration

« J’espérais qu’il se ferait à l’idée d’avoir un petit humain autour de lui, mais il devenait de plus en plus distant », a-t-elle expliqué. Le cœur lourd, Christina a décidé de confier Caesar à un nouveau foyer, dans l’espoir qu’il redevienne heureux.

La découverte d’une maladie

Entre-temps, le chat a fait son retour à la RSPCA South Australia, où on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive. Cette maladie, qui affecte le fonctionnement du cœur, peut toutefois être traitée au quotidien et permettre aux chats atteints de vivre de manière plus ou moins normale.

RSPCA

Les bénévoles du refuge se sont inquiétés pour sa santé, mais aussi pour sa capacité à retrouver une famille. En effet, il était difficile pour eux de convaincre les adoptants potentiels en raison de sa maladie et de son âge avancé.

L’arrivée d’un homme au grand cœur

En entendant parler de l’histoire de Caesar, Paul n’a pas hésité à intervenir. L’homme, qui cherchait un nouveau compagnon félin, a tenu à rassurer le chat de 8 ans, et à lui faire savoir qu’il avait encore beaucoup d’aventures à vivre. Il l'a ainsi accueilli chez lui.

RSPCA

L’homme au grand cœur est heureux d’avoir donné une seconde chance à ce chat affectueux. Depuis, Caesar passe ses journées à se prélasser au soleil sur son canapé préféré, et à recevoir des caresses de la part de son bienfaiteur.

Un nouveau souffle

« Depuis qu’il a pris le temps de s’adapter à cette nouvelle maison, sa nature affectueuse s’est manifestée. Maintenant, je suis très attaché à lui » confiait Paul. Le duo a même une routine nocturne : chaque soir, Caesar se couche sur les genoux de son papa, et ils regardent la télévision ensemble.

RSPCA

Paul n’a pas de difficulté à gérer l’état de santé de son nouveau compagnon à fourrure : il n’a besoin de médicaments qu’une seule fois par jour. « C’est un chat très heureux », a-t-il déclaré. L’avenir de Caesar reste incertain, et le temps qu’il passera aux côtés de Paul sera peut-être plus court que prévu, mais une chose est sûre : les jours qu'ils partageront ensemble seront sans aucun doute bien plus mémorables que les autres.