5 chats maltraités dont 3 enfermés dans des cages pleines d'excréments sont saisis et découvrent enfin des conditions de vie dignes

A Angers (49), 5 chats ont été secourus par Action Protection Animale après avoir vécu dans des conditions insalubres, entre cages sales et détritus. Pour la première fois, ils vont pouvoir profiter d’un environnement sain, de liberté et de stimulation, essentiels à leur bien-être.

Avoir un animal de compagnie est une responsabilité. En tant que détenteur responsable, on se doit de répondre à tous ses besoins, et pas seulement physiologiques ; il s'agit d'assurer son bien-être en interagissant avec lui, en lui donnant de l'amour, en assurant sa sécurité et en le stimulant. Il ne suffit pas de faire en sorte que sa gamelle soit pleine.

En intervenant dans un logement situé à Angers, dans le Maine-et-Loire, Action Protection Animale a justement eu affaire à quelqu'un qui se contentait de nourrir ses chats, tout en les privant de soins, de liberté et en les faisant vivre dans des conditions d'hygiène bien en deçà de la normale.

A son arrivée sur les lieux, l'équipe d'Action Protection Animale a découvert 5 félins à secourir. 3 d'entre eux étaient enfermés dans des cages insalubres. Leur lieu de vie et leurs litières étaient saturés de déjections. Les intervenants ont également trouvé des gamelles vides entassées.



Action Protection Animale

Les 2 autres chats évoluaient plus librement dans l'habitation, mais dans un environnement qui n'était pas plus sain. L'endroit était envahi par les détritus et les excréments.



Action Protection Animale

Même si ces animaux ne semblaient pas en état d'insuffisance pondérale et étaient donc très probablement nourris, ils n'étaient manifestement pas soignés, ni stimulés. En ajoutant à cela le manque de salubrité, toutes les conditions étaient réunies pour amener Action Protection Animale à procéder à leur saisie.



Action Protection Animale

« Pour la première fois depuis longtemps, ils vont pouvoir découvrir ce qu’est une vie digne », se réjouit l'association, qui rappelle au passage qu'ils « n'ont pas la parole », « n'ont rien demandé » et qu'« avoir un animal est un choix. Le négliger en est un aussi. »

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Action Protection Animale

Le conseil de Woopets : l’importance d’un environnement sain pour le bien-être d’un chat

Hygiène : une litière propre et un espace sans déchets préviennent stress et maladies.

Liberté et sécurité : permettre au chat de se déplacer et d’explorer dans un cadre sécurisé réduit son stress et sa frustration.

Stimulation : jouets, griffoirs, arbre à chat et interactions régulières favorisent son équilibre physique et mental.

Un environnement sain est la base d’une vie heureuse et épanouie pour l'animal.