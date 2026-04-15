Découverts sous la bâche de protection d'une voiture, 3 chatons sont secourus avec leur mère juste avant un orage et placés en famille d'accueil

3 chatons nouveau-nés ont été découverts sur le toit d’une voiture, cachés sous une bâche. Leur mère, encore méfiante, est arrivée peu après, et l’association locale a rapidement pris toute la petite famille en charge pour la mettre en sécurité.

Jennifer Jones et sa famille habitent Bowie dans le Maryland (Etats-Unis). Récemment, son fils avait entendu des miaulements en sortant les poubelles. Les cris provenaient de leur voiture, qui était recouverte d'une bâche.

Le garçon avait appelé sa mère, et tous 2 s'étaient mis à chercher l'origine des pleurs félins. Ils avaient inspecté le dessous du véhicule et les passages de roues, mais n'avaient rien trouvé. Ce n'est qu'après avoir retiré entièrement la bâche qu'ils avaient découvert 3 chatons nouveau-nés sur le toit de la voiture.



Bowie Citizens for Local Animal Welfare

Ils étaient complètement stupéfaits, et alors qu'ils se demandaient comment ces bébés s'étaient retrouvés là, leur mère était apparue et s'était faufilée sous le véhicule.



Bowie Citizens for Local Animal Welfare

Jennifer Jones la connaissait ; elle l'avait vue à plusieurs reprises devant chez elle, mais elle ignorait qu'elle était enceinte.

Il fallait agir vite et sans effrayer la chatte, car un violent orage approchait. Elle a placé les chatons dans une boîte à chaussure et les a recouverts d'une serviette, puis a appelé Paul Nadler, de l'association locale Bowie Citizens for Local Animal Welfare.



Bowie Citizens for Local Animal Welfare

Ce dernier est arrivé sur les lieux alors qu'il commençait à pleuvoir. Il a réussi à mettre les 4 chats en sécurité, puis les a confiés à une famille d'accueil, celle de Lori Arduino.



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Halo est le plus fort, Flash le plus stable et Aura la plus petite

Celle-ci a décidé d'appeler la mère Lumen. Quant à ses petits, ils ont été nommés Halo, Flash et Aura.

«Lumen est encore en train d’apprendre à faire confiance, mais elle n’est pas complètement renfermée sur elle-même, explique la bénévole à The Dodo . Elle accepte même qu’on la caresse pendant qu’elle allaite… Il y a un côté doux et affectueux en elle. »



Bowie Citizens for Local Animal Welfare

D'après Lori Arduino, Halo est le plus costaud de la fratrie. Flash est décrit comme « stable et constant ». Quant à Aura, seule femelle et la plus petite de la portée, elle se montre « résiliente et combative ».

Lorsque les chatons seront suffisamment grands et autonomes, eux et leur mère pourront être proposés à l'adoption.

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Que faire quand on trouve des chatons abandonnés ?

En cas de découverte de chatons seuls ou avec leur mère, il est important d’agir rapidement, mais avec précaution.

La première chose à faire est d'observer à distance pour éviter d'effrayer la génitrice, qui dans la plupart des cas, revient chercher ses petits. En cas de danger immédiat, comme la pluie ou un environnement exposé, les chatons doivent être placés à l'abri, dans une boîte avec une serviette pour les garder au chaud. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jennifer Jones.

Si la mère est introuvable, ils ne doivent pas être nourris au lait de vache, mais avec du lait maternisé pour chaton.

Il est fortement conseillé de contacter rapidement un refuge ou une association, qui pourra leur fournir l'environnement dont ils ont besoin et les soins vétérinaires adaptés.