Un bénévole soulève une mystérieuse bâche placée devant son refuge et a le cœur brisé par ce qu’il découvre

C’est par une matinée orageuse au Texas qu’un membre du San Antonio Animal Care Services a fait une découverte déchirante. En traversant un parking proche du refuge, il a remarqué une grande bâche verte complètement trempée. Il a décidé de s’en approcher pour en savoir plus…

Un crève-cœur

En la soulevant, il a été témoin d’un spectacle qui lui a brisé le cœur : sous la bâche se trouvaient 3 chiens enfermés dans des cages. 2 Bergers Allemands et un Chihuahua venaient de passer une nuit très agitée à l’extérieur…

City of San Antonio Animal Care Services

Le bénévole a immédiatement contacté ses collègues pour venir en aide au trio de chiens, et pour les mettre en sécurité au refuge. Lisa Norwood, responsable au sein de l’association, s’est dite « triste » et « frustrée » face à un tel évènement. « Nous avons connu une vague d’orages violents, et je ne peux qu’imaginer leur peur avec la circulation, la pluie et le tonnerre… » a-t-elle déclaré à The Dodo.

Les efforts conjoints des bénévoles ont permis de placer les 3 chiens en sécurité. Une fois arrivés au refuge, ils ont reçu de l’eau et de la nourriture, et ont enfin pu se réchauffer. Ils ont été nommés Cyrus, Peaches (Bergers Allemands) et Gabby (Chihuahua).

Une adaptation en plusieurs temps

Cyrus était le plus affecté du trio : il a clairement indiqué qu’il aurait besoin d’un certain temps pour s’adapter. « Peaches et Gabby semblaient un peu plus calmes et étaient plus faciles à manipuler, a expliqué Lisa Norwood. Cyrus était très effrayé par l'expérience et a mis du temps à s'habituer à tout le monde. »

City of San Antonio Animal Care Services

Le personnel du San Antonio Animal Care savait que les chiens ne pourraient pas rester longtemps, car le refuge était déjà surchargé et avait du mal à gérer le nombre d'animaux qui arrivaient chaque jour.

Heureusement, Gabby et Peaches n’ont pas tardé à rencontrer leur foyer adoptif. Pendant ce temps, Cyrus a rejoint une nouvelle association, la German Shepherd Rescue of New York, où il joue avec beaucoup d'autres chiens en attendant de trouver son compagnon idéal.

City of San Antonio Animal Care Services

Lisa Norwood est ravie que tous ces chiens vivent enfin la vie qu’ils méritent et qu’ils puissent passer le reste de leur vie dans l’amour et le confort. « Leur avenir s’annonce fantastique », a-t-elle conclu.