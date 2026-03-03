Découverts par hasard dans un appartement inoccupé cette chatte abandonnée et ses 4 chatons sont heureusement sauvés

Au cours du mois de janvier, l’association américaine Homeward Bound Cat Adoptions a reçu l’appel à l’aide du propriétaire d’un complexe résidentiel ayant fait une triste découverte : une chatte et ses 4 chatons avaient été abandonnés dans un appartement inoccupé. Grâce à cette intervention, la petite famille de félins profite aujourd’hui d’un véritable foyer.

Alors qu’il inspectait un appartement, le gérant d’un complexe résidentiel est tombé nez à museau avec une chatte et ses chatons qui avaient été abandonnés par le précédent locataire. Les pauvres félins, livrés à eux-mêmes, erraient dans le logement inoccupé.

En attendant de trouver une solution, le propriétaire des lieux a veillé sur la petite famille et l’a nourrie. Une semaine après la triste découverte, une personne lui a présenté l’association Homeward Bound Cat Adoptions.

© Homeward Bound Cat Adoptions

La chatte et ses petits ont été placés en famille d’accueil

« Dès qu'il nous a contactés, nous avons immédiatement accueilli la famille, déclare Vanessa Porter, la directrice de l’organisation, au moment où nous avons été contactés, Chai était manifestement prête à en finir avec la maternité. »

La maman, nommée affectueusement Chai, avait fait tout son possible pour prendre soin de ses petits, malgré les sombres circonstances. Lors du sauvetage, elle semblait soulagée d’avoir été retrouvée et de savoir ses chatons enfin en sécurité.

Comme le révèle Love Meow, les jeunes félins ont été baptisés Saffron, Chamomile, Earl Grey et Kombucha. Ils ont tous été placés en famille d’accueil avec leur maman.

© Homeward Bound Cat Adoptions

« Leur volonté de vivre est très forte »

Une fois les chatons sevrés et plus indépendants, Chai a commencé à prendre du temps pour elle. Ses activités préférées ? Se prélasser sur son perchoir préféré et savourer les câlins des humains.

Stérilisée et proposée à l’adoption, la chatte n’a pas attendu longtemps avant de trouver chaussure à sa patte. En effet, la belle Chai a rapidement conquis le cœur d’une famille aimante.

Ses chatons, toujours en foyer d’accueil, profitent de la seconde chance qui leur a été offerte. « Dès leur plus jeune âge, ils étaient lumineux, sociables et épanouis, souligne leur bienfaitrice, leur volonté de vivre est très forte ; ils ne craignent rien. Ils sont confiants, curieux et pleins de personnalité. »

Au sein de leur petit nid douillet, les 4 jeunes félins peuvent non seulement compter sur l’amour et le dévouement de leur mère d’accueil, mais aussi sur le soutien de Regina George, la compagne aux pattes de velours de Vanessa. Ancienne pensionnaire de l’association Homeward Bound Cat Adoptions, elle veille sur eux et leur transmet sa sagesse féline.

Grâce à ce sauvetage, Chai et ses chatons vivent la vie qu’ils méritent, entourés d’amour au quotidien. Ils ont une vraie famille qui prend soin d’eux et ne les abandonnera jamais.