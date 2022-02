Une chatte et ses chatons abandonnés dans une caisse de transport sur le trottoir heureux de profiter de leur nouveau nid douillet

Une chatte et ses petits ont été découverts sur le trottoir à Las Vegas (États-Unis). Les boules de poils, enfermées dans une caisse de transport, ont été récupérées et mises en sécurité.

Des personnes auraient laissé des caisses de transport sur un trottoir à Las Vegas et se seraient éloignées sans se retourner, rapporte un article paru dans les colonnes de Lovemeow samedi 12 février 2022. Dans la première, se tenaient une chatte et ses 6 chatons ; la seconde renfermait 2 chats adultes, qui seraient le frère et la sœur de la maman.

© Ellen Richter

Heureusement, des passants ont tendu la main à ces âmes en peine, lâchement abandonnées. Les bons Samaritains ont gardé les félins au chaud le temps d'une nuit et ont lancé un appel à l'aide. Tout ce petit monde méritait une vie meilleure.

Une association locale a pris en charge les 2 adultes, afin de les stériliser et de les proposer à l'adoption. Quant à la mère et sa progéniture, elles ont été placées en famille d'accueil. C'est Ellen Richter qui leur a ouvert les portes de sa demeure.

© Ellen Richter

Les chats sont désormais en sécurité

La chatte, nommée Valentina, était épuisée à la suite de cette épreuve. « Elle s'est allongée et est tombée dans un sommeil profond, a déclaré sa bienfaitrice, je me suis assise par terre, lui parlant doucement, lui faisant savoir qu'elle n'avait plus à s'inquiéter. »

© Ellen Richter

La belle rescapée est rapidement sortie de sa coquille et a recouvré ses forces. Profitant désormais d'un nid confortable et d'un buffet à volonté, elle ne peut s'empêcher de ronronner de plaisir.

© Ellen Richter

Au fil du temps, Valentina s'est montrée extrêmement affectueuse envers sa mère d'accueil. En plus de réclamer des câlins, elle s'avère également très protectrice envers ses chatons.

Ces derniers ont un toit au-dessus de leur tête et tout ce qu'il faut pour devenir grands et forts. Valentina semble ravie qu'une femme bienveillante aide la prunelle de ses yeux à s'épanouir.

© Ellen Richter

« Quand je m'assois avec elle sur le sol, elle veut juste être à côté de moi et a soif d'affection humaine, a confié Ellen, je lui dis à quel point elle est belle, et lui affirme que nous lui trouverons un foyer qui l'aimera et la chérira. »

© Ellen Richter

Les boules de poils n'auront plus jamais à s'inquiéter de leur sort. La fée qui les a accueillies les chouchoute quotidiennement et projette de dénicher à chacune la maison idéale, où elles pourront vivre la vie de VIP qu'elles ont toujours méritée.