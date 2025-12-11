Déterminé à quitter le tas de déchets où il a été abandonné, ce chaton se précipite vers des bénévoles en miaulant de toutes ses forces (vidéo)

Parfois, il suffit d’une simple rencontre pour changer une vie. Alors qu’ils intervenaient dans une décharge pour sauver des chats errants, les bénévoles de l’association Bay d'Espoir Kitty Rescue ont entendu les miaulements désespérés d’un chaton. Selon eux, la pauvre petite boule de poils avait été abandonnée au cours des dernières 24 heures…

Contrairement à d’autres animaux de compagnie plus chanceux, Bean n’a pas immédiatement posé les pattes dans un foyer chaleureux et aimant. Le chaton femelle au pelage reflétant la nuit a erré au milieu des déchets, au lieu de savourer le confort d’un panier douillet.

Quand le petit félin a entendu des bénévoles intervenir sur les lieux, il savait qu’il avait une chance de s’en sortir. Il a alors miaulé de toutes ses forces pour attirer leur attention. Lorsque les bons samaritains, envoyés par l’association Bay d'Espoir Kitty Rescue, l’ont appelé, le chaton s’est immédiatement précipité vers eux.

Comme l’indique Love Meow, la boule de poils a certainement été abandonnée au cours des dernières 24 heures, car les membres de l’organisme ayant l’habitude de porter secours aux chats errants dans cette décharge locale ne l’avaient jamais vue auparavant.

Bean avait besoin de soins

Guidée par l’espoir d’une vie meilleure, Bean a couru parmi les déchets pour rejoindre les bénévoles et les supplier de la sortir de cet enfer. Grâce à cette intervention, la jeune chatte âgée de 10 semaines a dormi dans un endroit confortable pour la première fois de sa vie, en ayant le ventre plein.

Par la suite, elle a bénéficié de soins pour une blessure à la patte, grâce au soutien de la SPCA d’Exploits Valley. « Elle a été amenée au refuge et emmenée chez le vétérinaire, car elle ne pouvait plus s'appuyer sur sa patte avant gauche. Heureusement, elle n'était pas cassée », indique un porte-parole de l’organisme.

Puis, le petit animal a été placé en famille d’accueil pour son plus grand bonheur. Extrêmement amicale et reconnaissante envers ses sauveurs, Bean n’a pas cessé de suivre ses parents d’accueil comme leur ombre et de les câliner.

© Bay d'Espoir Kitty Rescue

« Elle m’a tout de suite touchée »

Mais les aventures de Bean ne se sont pas arrêtées là. En effet, ses anges gardiens étaient déterminés à lui trouver la famille d’adoption idéale, qui la chérirait toute sa vie. Après les épreuves terribles qu’elle avait traversées, la petite chatte méritait son « happy ending » !

Rassurez-vous, la chance a de nouveau tourné pour Bean. Une femme nommée Wendy, qui avait déjà adopté des chats auprès de la SPCA, est immédiatement tombée sous son charme après avoir découvert son histoire sur les réseaux sociaux.

© Bay d'Espoir Kitty Rescue

« Nous adoptons toujours des chats recueillis ou trouvés par hasard, confie cette dernière, j'ai découvert Bean sur la page Facebook d'une SPCA locale, et elle m'a tout de suite touchée. »

C’est ainsi que la petite boule de poils, trouvée dans les ordures, a vu son plus grand rêve se réaliser. Une fois adoptée par Wendy, Bean a été accueillie par ses nouveaux frères félins, ravis d’avoir un chaton avec qui jouer. Grâce à ce sauvetage, elle coule des jours heureux auprès de ses humains préférés !

A lire aussi : Habituée à recueillir des matous calmes en famille d’accueil, cette jeune femme se retrouve soudain face à un “tourbillon de chaos”

© Bay d'Espoir Kitty Rescue