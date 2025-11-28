Découvert errant et très mal en point, ce chat sénior découvre enfin le bonheur d’une vie de famille

La rue ne fait pas de cadeaux, même à ceux qui y ont passé toute leur vie. C’est le cas de Rufus, un courageux chat sénior qui n’a jamais rien connu d’autre que l’errance. Pourtant, lorsque son ange gardien lui a tendu la main, il n’a pas hésité une seule seconde à la suivre vers une vie meilleure…

Kris Northrup passe le plus clair de son temps à venir en aide aux chats dans le besoin. En tant que bénévole pour une association locale de sauvetage, elle officie comme famille d’accueil et se rend très souvent au sein de l’établissement pour aider ses collègues. Mais il y a un an, lorsqu’elle a décidé de prendre quelques jours de vacances pour se reposer loin de chez elle, elle ne s’attendait pas à tomber nez à truffe avec un pauvre matou, vieux et malade. “J'étais horrifiée par son état. Il était maigre, couvert de nœuds douloureux et avait mal à la bouche”, avait-elle à l’époque raconté dans un entretien accordé à The Dodo . Immédiatement, Kris est allée sonner chez les voisins, pour voir si ce pauvre félin appartenait à quelqu’un. Un habitant du village l’a alors informé que le chat était très connu dans le quartier mais qu’il n’appartenait à personne…

© Kris Northrup

La vie tant attendue

Depuis plusieurs années, il était nourri par les habitants et passait le reste de son temps à errer dehors. L’une de ces bonnes samaritaines, Kendra, a expliqué qu’il y a encore un an en arrière, le chat n’était pas dans un aussi mauvais état… Pour Kris, il était impensable de repartir sans emmener le matou, renommé Rufus, avec elle. “Quand nous sommes partis le lendemain matin, Rufus est venu avec nous. Il s'est couché sur mes genoux pendant la majeure partie du trajet vers la maison”, avait-elle expliqué.

© Kris Northrup

Une fois arrivé à destination, Rufus n’a eu aucun mal à s’acclimater au confort d’une vie de famille. Pour la première fois de sa vie, il a pu découvrir le bonheur d’une nuit dans un panier moelleux. “Il n'avait aucune idée de ce que c'était !”, a lancé Kris.

© Kris Northrup

Le chat a évidemment été emmené d’urgence chez le vétérinaire. Ce dernier a conclu qu’il avait environ 14 ans, qu’il souffrait d’un souffle au cœur, d’une maladie rénale, d’une anémie et d’une hyperthyroïdie. Même en sachant tout cela, une jeune femme prénommée Emily Luft a tenu à l’adopter. “J'ai pensé qu'il conviendrait parfaitement à mon fiancé et moi, après avoir lu qu'il voulait juste manger et passer du temps avec les gens”, a-t-elle confié avec bienveillance. Aujourd’hui, Rufus mène une fin de vie épanouie et heureuse, entouré de beaucoup d’amour.

© Emily Luft