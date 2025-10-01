Décidé à accueillir un duo de chats, un couple se fait à l’idée d’ouvrir sa porte à un trio de chats « s’étant adoptés » (vidéo)

Jessica Diamond et son ami Ahren Jasper ont faire face au décès de leurs 2 chats en 2024. Une année après, ils ont décidé de se tourner vers l’adoption. Leur envie était celle d’accueillir un duo. Arrivés au bout de leurs recherches, ils se sont laissés surprendre par la possibilité de faire de la place pour un trio.

Vivant dans l’Illinois (États-Unis), ces propriétaires ont écumé les petites annonces et les répertoires des refuges de leur région avant de tomber sur ce duo très attachant, celui composé par Jesse et Jasper, des inséparables qui avaient fait une bonne partie de leur chemin ensemble.

« C’était comme un signe : ils étaient censés être avec nous »

Jessica et son mari ont eu le sentiment que ces 2 chats, âgés de 3 ans et 5 ans étaient faits pour eux. Ils expliquaient à Newsweek : « Nous avons été choqués quand nous avons vu leurs noms parce qu’évidemment mon prénom est Jessie et le nom de famille de mon mari est Jasper ». La résonnance était parfaite avec « Jesse et Jasper », ces chats aux personnalités différentes mais complémentaires.

1 an et demi au refuge

Le couple a pu prendre connaissance de l’histoire des chats, « amenés au refuge (séparément) il y a 1 an et demi ». Plutôt peureux, Jasper a toujours compté sur Jesse pour le soutenir : « Jesse et Jasper avaient besoin d’être adoptés ensemble parce que Jasper était très timide et nerveux, et quand il était nerveux, il allait se blottir contre Jesse ». Jessica notait : « Jasper a des problèmes de santé chroniques ».

L’adoption des 2 chats n’a pas été immédiate. Le couple voulait s’assurer d’avoir les moyens nécessaires pour prendre en charge chez lui un chat malade. Leur décision a finalement été prise, avant un nouveau questionnement tout à fait inattendu.

Un petit troisième

Au moment de leur visite au refuge, Jessica et son conjoint ont croisé le regard de Blaze, un félin de 4 ans arrivé dans la structure avec un œil infecté. Depuis son arrivée, le chat s’entend à merveille avec Jasper et Jesse, qui sont d’ailleurs devenus ses figures de référence lorsque l’anxiété se fait ressentir. Jessica expliquait : « À ce moment-là, nous savions que nous ne pouvions pas le laisser derrière nous. C’était une journée très excitante parce que c’était une triple adoption et que Jesse et Jasper étaient là depuis si longtemps ».

Le trio a rejoint sa nouvelle famille et ne s’est jamais senti aussi bien.