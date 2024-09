Deux chats inséparables avec des besoins spéciaux guérissent ensemble dans leur famille d’accueil

Muffy et Arthur sont inséparables. Quand un refuge animalier a demandé à Gianna Cirucci, cofondatrice de Foster the Furbabies (Sicklerville, États-Unis), si elle pouvait les prendre tous les 2 en famille d’accueil, elle a immédiatement accepté. Ces adorables chats avaient besoin non seulement de la présence de l’un et de l’autre, mais aussi de soins spéciaux.