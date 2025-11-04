De lourds soucis de santé se cachaient derrière la joie de vivre d’un chaton heureux d’avoir été sauvé

Quand Cosmo a été secouru par ses bienfaiteurs, il souffrait d’une double malformation importante au niveau des pattes. Personne n’a rien vu d’alarmant, car la boule de poils se comportait comme toutes celles de son âge. Heureuse d’être en sécurité, elle n’a rien laissé transparaître de son état physique.

Cosmo faisait partie des « cas très spéciaux » hébergés par l’organisme de sauvetage Ch'Tatrap, basé à Toulon (Var, 83). Pourtant, la boule de poils ne montrait rien d’anormal lorsqu’elle est arrivée au refuge. Néanmoins, une visite chez le vétérinaire a mis en évidence un état de santé préoccupant malgré la joie de vivre apparente du quadrupède.

Être un chaton, c’est tout un art ! Il faut savoir sauter partout, courir, s’amuser et faire des bêtises. Cosmo maîtrisait à la perfection son rôle de jeune chat, alors ses bienfaiteurs ont considéré qu’il était un félin comme tous les autres. Il a donc été placé à l’adoption et une famille a eu le coup de foudre pour lui. Il ne restait que quelques modalités à effectuer avant son départ, notamment sa vaccination.

Association Ch'Tatrap / Facebook

Un diagnostic inattendu

Cosmo a donc été emmené chez le vétérinaire avant le grand jour. Ses sauveteurs en ont profité pour évoquer le fait qu’ils le voyaient parfois boiter sans que cela altère son dynamisme. La vétérinaire a alors effectué des vérifications, puis a été surprise en palpant les pattes du félin.

Par sécurité, elle a préféré effectuer une radiographie et cette dernière a révélé d’étonnantes malformations sur les 2 pattes avant de l’animal : « L'une est plus courte que l'autre et ne grandit pas, les 2 ont des malformations importantes (pas de rotules, os dans des sens très étranges), il est probablement né comme ça », écrivaient les bienfaiteurs sur Facebook.

Pour corriger le problème, Cosmo devait subir une grosse opération et ne pouvait pas tout de suite rejoindre sa maison pour la vie. Heureusement, tout s’est bien passé au bloc opératoire, ainsi qu’au cours de sa convalescence. Après cette épreuve, sa famille aimante l’attendait toujours et était heureuse de pouvoir concrétiser son adoption.

Depuis, Cosmo rebaptisé Elie, s’est très bien installé dans sa nouvelle maison. Sa propriétaire a déclaré être « heureuse et reconnaissante » envers tous ceux qui ont pris soin de son protégé.