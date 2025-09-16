Surpris par les images surréalistes d’une radiographie, des vétérinaires découvrent une malformation canine très rare chez une petite chienne

Malades, vieux, handicapés… La majorité des chiens qui arrivent en refuge présentent des spécificités bien définies. Pour la jeune Bella, c’est l’une de ses pattes arrières qui a attiré l’attention des bénévoles au point de les pousser à faire réaliser une radiographie dont les résultats ont surpris tout le monde…

Bella est une magnifique petite femelle bringée de type American Staffordshire Terrier qui est arrivée au refuge de la Wisconsin Humane Society , basé à Kenosha dans le sud-est de l'État du Wisconsin (États-Unis), alors qu’elle n’avait que quelques mois. Même si elle était en excellente santé apparente, les bénévoles de l’association se sont très rapidement rendus compte qu’elle présentait une légère boiterie au niveau de l’arrière-train. Inquiets, ils l’ont emmené consulter un vétérinaire afin de faire une radiographie de la patte suspecte. Les images ont ainsi révélé quelque chose d’invraisemblable : un “double squelette”. En d’autres termes, le média WISN explique que Bella a en réalité 2 pattes en une. En effet, les clichés ont dévoilé un ensemble d’os supplémentaires dans sa patte. Celle-ci compte donc 2 fémurs, 2 tibias, 2 péronés, ainsi que 9 orteils !

© CBS 58 / Facebook

Une grande première

“Nous avons alors découvert quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant au cours de nos 145 ans d'histoire”, a expliqué Angela Speed lors de cet entretien auprès du média. Dans un premier temps, les bénévoles et même les vétérinaires ont cru à une manipulation des clichés tant la situation leur paraissait surréaliste. “J'ai réagi en pensant que c'était généré par l'IA, que quelqu'un avait jouer avec Photoshop”, se souvient Angela.

Mais finalement, il s’avère que cette pathologie est bien réelle. Il s’agit d’une anomalie congénitale appelée dimélie.

© CBS 58 / Facebook

Un cas extrêmement rare

Ce dédoublement des os a pu être observé à plusieurs reprises chez l’être humain, uniquement au niveau des avants-bras. En revanche, cette malformation est beaucoup plus rare chez nos amis les chiens. “Nous ne connaissons vraiment qu'un ou 2 autres chiens affichant des cas similaires dans la littérature vétérinaire”, a précisé Angela, toujours aussi étonnée.

Malgré cela, l’espérance de vie de Bella n’est pas du tout affectée. De même, elle peut courir, jouer et sauter comme n’importe quel autre toutou. Sa seule différence est qu’elle présente une légère boiterie…