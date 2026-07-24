Dans une ville meurtrie par la guerre, un enfant consacre ses journées à aider les animaux abandonnés (vidéo)

Alors que la guerre a bouleversé son quotidien, Abdullah Rabee a choisi de consacrer son temps à ceux qui n’ont plus personne pour les aider. Chaque jour après l’école, ce jeune garçon part nourrir et soigner des centaines d’animaux errants à Gaza.

Les conflits armés ne bouleversent pas uniquement la vie des humains : les animaux aussi en subissent les conséquences. Dans les rues dévastées, de nombreux animaux se retrouvent seuls, séparés de leurs familles et contraints de survivre sans nourriture ni protection. Ces petits êtres oubliés n’ont souvent plus personne vers qui se tourner jusqu’à ce qu'une âme bienveillante décide de leur tendre la main. À Gaza, ces petits laissés pour compte peuvent compter sur un jeune garçon au grand cœur : Abdullah Rabee.

Une mission quotidienne au cœur du chaos

Alors que la guerre à Gaza a bouleversé la vie de milliers de familles, de nombreux animaux de compagnie se sont retrouvés abandonnés au milieu des décombres, livrés à eux-mêmes. Même si son propre quotidien est difficile, Abdullah a décidé d’agir en venant en aide à ces animaux vulnérables. Entre les rares moments où il peut aller à l’école et les réalités de la guerre, le jeune garçon consacre chaque jour du temps à nourrir et soigner des centaines d’animaux errants.

Accompagné de son père, qui l’aide dans ses tournées et veille sur lui, Abdullah poursuit cette mission avec une détermination remarquable, malgré les risques, le manque de ressources et les obstacles du quotidien.

Depuis près de 3 ans, il continue ainsi d’apporter un peu de réconfort à ceux qui n’ont plus personne sur qui compter, et n’a pas l’intention d’arrêter de sitôt.

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Une voix pour les animaux oubliés de Gaza

Pour le jeune garçon, aider les animaux abandonnés de Gaza ne se résume pas à leur apporter de la nourriture : c’est aussi leur offrir une seconde chance. Avec sa famille, il a déjà recueilli et adopté 12 chats qui vivent désormais auprès d’eux.

Malgré les difficultés pour trouver des ressources, du matériel ou simplement répondre aux besoins de tous ces animaux, sa détermination reste intacte.

© Abdullah Rabee3 / Facebook

Pour faire connaître son combat, Abdullah partage également son histoire sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le plus grand nombre. Son souhait est simple : « J’espère que vous parlerez de moi et que vous donnerez une voix à ceux qui n’en ont pas », a-t-il déclaré à The Dodo.

À travers ses messages, il espère ainsi mobiliser des personnes à travers le monde et montrer que, même dans les moments les plus difficiles, la compassion peut continuer à exister. Comme il l’écrit sur Instagram : « Je poursuivrai ma mission pour nourrir et sauver la vie d’un maximum d’animaux errants, même au milieu des décombres et de la destruction. »

L’avenir de ce courageux garçon est incertain, mais cette mission est devenue pour lui une source d’espoir et de joie, un moyen de donner du sens à son quotidien. Et c’est déjà beaucoup…