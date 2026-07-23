Une famille s'apprêtant à déménager reçoit les visites quotidiennes d'un chat roux errant qui finit par en faire partie (vidéo)
Après avoir longtemps attendu derrière la porte, Garf a finalement obtenu ce qu’il espérait : une place au sein d’une famille aimante. Le chat errant a été adopté après avoir noué un lien touchant avec les animaux de la maison, qui l’ont peu à peu accueilli comme l’un des leurs.
Se faisant appeler « @tayandtyga » sur TikTok, une jeune femme y partage son quotidien avec les membres poilus de sa famille. Cette dernière était constituée de 2 chiens et d'un chat, mais elle s'est agrandie depuis peu et compte désormais un 2e félin. Il s'agit de Garf, un adorable matou roux sauvé de l'errance.
@tayandtyga raconte comment son nouvel ami à vibrisses est arrivé dans sa vie dans une vidéo mise en ligne le 15 juillet 2026 et relayée par PetHelpful.
Paradoxalement, Garf n'avait pas choisi le meilleur moment pour se présenter. @tayandtyga était en plein préparatifs pour son déménagement. Elle avait donc énormément de choses à faire et pensait certainement à tout sauf à accueillir un nouvel animal.
Garf, lui, voyait la situation autrement. Après avoir erré dans le quartier, il a commencé à s'aventurer autour de la maison de @tayandtyga, s'en approchant de plus en plus.Il a ensuite pris l'habitude de se tenir devant la porte, où il pouvait observer son congénère et les 2 chiens.
La persévérance de Garf a payé
Il tentait de communiquer avec eux à travers la vitre, notamment en tendant les pattes. Il passait des heures allongé de l'autre côté, rêvant sans doute du jour où il pourrait enfin les rejoindre à l'intérieur.
Le chat a continué de leur rendre visite tous les jours. @tayandtyga était tout sauf indifférente à son attitude amicale et à sa détermination. Elle a finalement décidé, un jour, de le laisser entrer. Garf n'est plus jamais reparti, puisqu'elle l'a adopté.
Depuis, il profite de sa nouvelle vie aux côtés de ses compagnons à 4 pattes et de son humaine.
Voici la vidéo :
@tayandtyga
The story of how we ended up with Garf!???????? #straycat #catrescue #rescuecat #orangecatbehavior #catdistributionsystem? Slipping Through My Fingers - Declan McKenna
Le conseil Woopets : comment aider un chat errant à trouver sa place dans un foyer déjà occupé ?
L’arrivée d’un chat trouvé dans la rue doit se faire progressivement, même lorsqu’il semble immédiatement à l’aise avec les autres animaux. Voici quelques conseils pour faciliter son intégration :
- Prévoir une période d’adaptation : installer d’abord le nouveau venu dans une pièce calme avec sa litière, sa nourriture et ses cachettes, afin qu’il prenne ses repères sans stress.
- Faire les présentations en douceur : les premiers contacts avec les chiens ou les autres chats doivent être courts et surveillés, en laissant chaque animal venir à son rythme.
- Vérifier son état de santé : un chat errant doit être examiné par un vétérinaire pour un bilan, une identification, les vaccins et un éventuel traitement contre les parasites.
- Respecter les besoins de chacun : multiplier les ressources disponibles (gamelles, couchages, litières, zones en hauteur…) pour éviter les tensions.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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