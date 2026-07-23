Une famille s'apprêtant à déménager reçoit les visites quotidiennes d'un chat roux errant qui finit par en faire partie (vidéo)

Après avoir longtemps attendu derrière la porte, Garf a finalement obtenu ce qu’il espérait : une place au sein d’une famille aimante. Le chat errant a été adopté après avoir noué un lien touchant avec les animaux de la maison, qui l’ont peu à peu accueilli comme l’un des leurs.

Se faisant appeler « @tayandtyga » sur TikTok, une jeune femme y partage son quotidien avec les membres poilus de sa famille. Cette dernière était constituée de 2 chiens et d'un chat, mais elle s'est agrandie depuis peu et compte désormais un 2e félin. Il s'agit de Garf, un adorable matou roux sauvé de l'errance.

@tayandtyga raconte comment son nouvel ami à vibrisses est arrivé dans sa vie dans une vidéo mise en ligne le 15 juillet 2026 et relayée par PetHelpful .

Paradoxalement, Garf n'avait pas choisi le meilleur moment pour se présenter. @tayandtyga était en plein préparatifs pour son déménagement. Elle avait donc énormément de choses à faire et pensait certainement à tout sauf à accueillir un nouvel animal.



@tayandtyga / TikTok

Garf, lui, voyait la situation autrement. Après avoir erré dans le quartier, il a commencé à s'aventurer autour de la maison de @tayandtyga, s'en approchant de plus en plus.Il a ensuite pris l'habitude de se tenir devant la porte, où il pouvait observer son congénère et les 2 chiens.

La persévérance de Garf a payé

Il tentait de communiquer avec eux à travers la vitre, notamment en tendant les pattes. Il passait des heures allongé de l'autre côté, rêvant sans doute du jour où il pourrait enfin les rejoindre à l'intérieur.



@tayandtyga / TikTok

Le chat a continué de leur rendre visite tous les jours. @tayandtyga était tout sauf indifférente à son attitude amicale et à sa détermination. Elle a finalement décidé, un jour, de le laisser entrer. Garf n'est plus jamais reparti, puisqu'elle l'a adopté.

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@tayandtyga / TikTok

Depuis, il profite de sa nouvelle vie aux côtés de ses compagnons à 4 pattes et de son humaine.

Voici la vidéo :

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