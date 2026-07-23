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Un couple en vacances qui n'a jamais eu l'intention d'avoir un chat change d'avis en rencontrant un chaton complètement trempé


dans la catégorie Emotion
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Alors qu’ils pensaient simplement profiter de leurs vacances, Niliana et Isaac ont vécu une rencontre qui allait changer leur quotidien. Le petit chaton roux et blanc apparu dans leur jardin a fini par devenir un membre à part entière de leur famille, malgré leurs projets d’adopter un tout autre animal.

Illustration : "Un couple en vacances qui n'a jamais eu l'intention d'avoir un chat change d'avis en rencontrant un chaton complètement trempé"
© The Dodo / YouTube

Le « système universel de distribution de chats » frappe souvent sans prévenir et n'épargne pas les personnes qui n'imaginent pas avoir un compagnon félin. Niliana et Isaac peuvent en témoigner.

Illustration de l'article : Un couple en vacances qui n'a jamais eu l'intention d'avoir un chat change d'avis en rencontrant un chaton complètement trempé
The Dodo / YouTube

Ce jeune couple était récemment parti en vacances et avait loué un Airbnb, une agréable petite maison avec piscine en l'occurrence. Alors qu'ils se baignaient, un minuscule chaton roux et blanc est apparu dans le jardin et s'est approché d'eux.

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The Dodo / YouTube

Cette visite surprise n'était que la première d'une longue série. En fait, le minet venait les voir tous les jours. Il se tenait parfois devant la porte, attendant qu'ils le remarquent.

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The Dodo / YouTube

Niliana et son mari étaient enchantés par ce chaton, mais ils ne se voyaient pas vraiment comme des « gens à chats ». Ils prévoyaient plutôt d'adopter un chien.

Tout a changé par une nuit pluvieuse. Ce soir-là, ils ont retrouvé le chaton complètement trempé. Ils en ont eu le cœur brisé et l'ont fait entrer pour le sécher et le réconforter. Très vite, Niliana commencé à s'attacher à la petite boule de poils.

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The Dodo / YouTube

Elle s'est mise à le câliner et à le nourrir à la seringue. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait plus se passer de lui.

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The Dodo / YouTube

« Tiny nous a appris à ralentir un peu et a insufflé beaucoup de bonheur dans notre mariage »

Niliana et Isaac ont obtenu l'autorisation du propriétaire du logement de le garder durant le reste du séjour. Ils l'ont appelé Tiny. Examiné par un vétérinaire, le chaton pesait moins de 500 grammes mais était en bonne santé.

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The Dodo / YouTube

Finalement, ils ont décidé de l'adopter. Les vacances terminées, ils l'ont emmené chez eux.

« Ce chaton est arrivé à un moment inattendu, alors que nous n'étions pas vraiment prêts à nous occuper d'un nouvel "enfant". Pourtant, il nous a apporté tellement de joie. Tiny nous a appris à ralentir un peu et a insufflé beaucoup de bonheur dans notre mariage », confie Niliana à The Dodo.

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