Un chat tuxedo se fige et pousse un cri étrange lorsque son propriétaire enfile des pantoufles aux couleurs du félin (vidéo)

Ce chat a exprimé son mécontentement en poussant des cris étranges à la vue de ces pantoufles portées par son propriétaire alors que la sœur de ce dernier est venue lui rendre visite. La réaction du chat est très évidente, il courbe le dos et émet un râle bien particulier qui montrent aussi qu’il ne sait pas réellement à qui ou à quoi il a affaire. Une vidéo publiée sur TikTok a particulièrement plu aux internautes.

PetHelpful est revenu sur la vidéo de ce chat qui a fait sensation et ne devrait pas disparaître de la Toile de sitôt. Nelly, connue en tant que « @nellyeffect » sur TikTok, explique qu’elle a rendu visite à son frère suite à la disparition de son chat adoré, Chanel. Ce jour-là, son frère a décidé de porter des pantoufles particulières, noires et blanches, qui ressemblent quelque peu au chat tuxedo. Elle ne s’attendait pas à une telle réaction, et a souhaité la garder en vidéo.

Une réaction très claire

Le chat ne semblait pas accepter cet accoutrement. Il l’a exprimé en courbant son dos et en émettant un bruit rarement entendu. Plusieurs internautes ont cru entendre une personne dire « Non, non, non, non », en réalité, il s’agissait du chat qui criait pour exprimer son mécontentement. C’est l’association de sa posture physique et du cri qui a particulièrement amusé les internautes.

Un objet détesté

Nelly comme son frère ont vite compris que le chat n’était pas à l’aise avec la situation. Le propriétaire portait ces pantoufles pour la première fois, et sans doute la dernière. En commentaires, les internautes disent avoir déjà rencontré une telle situation. En légende, la sœur du propriétaire ajoute : « Le chat de mon frère est terrifié par les pantoufles qui lui ressemblent. As-tu déjà entendu un chat dire non ? ».

Elle explique aussi que le chat n’a même pas osé griffer la paire de pantoufles, et a préféré rester à distance.

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? original sound - thenellyeffect @thenellyeffect7 My brothers cat is terrified of slippers that look like him ???? Have you ever heard a cat say no? The video was filmed the first time the slippers were worn. We thought he’d smack them but was way more scared than we thought! They were donated immediately after this video, no more scared kitty! #scaredycat

Comment reconnaître les différents miaulements du chat ?

Les chats ne sont pas avares en communication. Ils savent très bien nous faire comprendre ce qu’ils veulent. Voici quelques types de miaulements que vous pourrez reconnaître facilement :

Un bruit bref et aigu veut souvent dire « bonjour »

Un miaulement plus intense et répété peut indiquer la faim

Un miaulement long et grave évoque une frustration, et donc une demande

Un miaulement doux, proche du ronronnement, est une marque claire d’affection

Un miaulement saccadé peut être entendu au moment de la chasse

Un sifflement évoque la peur

Un miaulement inhabituel doit vous alerter, il pourrait s’agir d’une démonstration de douleur.