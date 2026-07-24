« Elle a décidé d'être courageuse pour lui », une chatte habituellement effrayée par l’orage réconforte son ami chien apeuré (vidéo)

Lunabug, une chatte tigrée, a tendance à éviter ses congénères. Mais lorsque le chien de la sœur de son adoptante a besoin de réconfort, elle n’hésite pas à lui apporter son soutien. Le 11 juillet, une vidéo publiée sur le compte TikTok @sykeadelic montre le petit félin apaiser son ami canin effrayé par l’orage. Une scène d’une grande douceur, qui réchauffe les cœurs.

On entend souvent dire que les chiens et les chats ne s’entendent pas. Pourtant, ils sont capables de nouer de belles relations de complicité. Une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful montre justement l’amitié unique entre une chatte tigrée répondant au nom de Lunabug et un chien appartenant à la sœur de son adoptante.

Le canidé, effrayé par les éclairs et le tonnerre, s’était réfugié dans les toilettes. Tremblant de tout son corps, il a pu compter sur le soutien de son amie aux pattes de velours.

© @sykeadelic / TikTok (capture d'écran)

« Ses tremblements s’apaisent lorsqu’elle le câline »

Comme on peut le voir, la chatte savait exactement quoi faire pour l’apaiser. Alors que l’orage grondait, Lunabug est restée auprès de son compagnon canin et s’est frottée contre lui à de multiples reprises. « Elle adore les chiens, mais déteste les chats ! Étrange petite chatte », indique en légende son humaine.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 518 000 vues et 145 000 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes ont été touchées par ces tendres images.

© @sykeadelic / TikTok (capture d'écran)

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« Ses tremblements s'apaisent lorsqu'elle le câline », souligne une internaute. « Elle dit un truc du genre : "Écoute, tout va bien, je n’ai pas peur. N’aie pas peur." C’est tellement mignon comme elle est détendue et gentille », commente un autre utilisateur du réseau social. « Et pourtant, on vous regardera encore droit dans les yeux en disant que les chats ne se soucient de rien d'autre que d'eux-mêmes », ajoute un dénommé MJ.

Dans la section dédiée aux commentaires, l’auteure de la vidéo a précisé que Lunabug avait généralement peur des coups de tonnerre et se cachait. « J’imagine qu'elle a décidé d'être courageuse pour lui », déclare-t-elle.

Le conseil de Woopets : comment apaiser un chien qui a peur de l’orage ?

Chez certains chiens, l'orage provoque une véritable peur. Le tonnerre, les éclairs et les changements de pression peuvent entraîner des tremblements, des gémissements, une respiration rapide, une hypersalivation ou un besoin de se cacher.

Pour l'aider à traverser cette épreuve, nous vous conseillons de laisser votre fidèle compagnon avoir accès à un endroit où il se sent en sécurité, comme son panier, une pièce calme ou une caisse de transport ouverte. Fermer les volets et diffuser une musique douce ou la télévision permet aussi d'atténuer les bruits extérieurs.

Dans tous les cas, nous vous recommandons de garder votre calme. Si votre toutou recherche votre présence, vous pouvez le rassurer par quelques caresses et une voix posée, sans modifier excessivement votre comportement. Ne le punissez et ne l'obligez jamais à sortir pendant l'orage.

Si cette peur est très marquée ou se répète à chaque épisode orageux, un travail de désensibilisation avec des enregistrements de sons d'orage peut être envisagé. En cas d'anxiété importante ou de réactions dangereuses, l'avis de votre vétérinaire permettra de trouver la solution la plus adaptée.