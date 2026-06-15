En train d’errer dans un jardin, une chatte est sauvée et donne naissance à 4 chatons la nuit suivante

Cette chatte était gestante au moment de son sauvetage qui a eu lieu dans le jardin d’un habitant de Londres (Royaume Uni) chez qui elle avait élu domicile. Peu de temps après, la chatte a donné naissance à 4 chatons et a endossé son rôle de mère, aidée par des bénévoles.

Avant son sauvetage, la chatte a été nourrie par un Londonien ayant repéré sa présence dans son jardin. L’homme a bien vu que le ventre de la chatte devenait de plus en plus rond, et dans le même temps un facteur s’est inquiété de la situation de la féline. Un peu plus tard, une association a été contactée pour venir à la rencontre de l’animal. La chatte est restée durant plusieurs mois dans ce jardin, et a été mise au chaud à un moment déterminant : la naissance des chatons. Love Meow est revenu sur ce sauvetage ayant permis, une fois de plus, à une chatte et sa tribu, de prendre un nouveau départ.

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Le moment idéal

La chatte arrivait au terme de la gestation lorsqu’elle a été secourue par The Stray Cat Club. Nommée Liquorice (qui signifie « réglisse »), du fait de sa couleur noire, la chatte a trouvé le repos dont elle avait tant besoin. Le moment de son sauvetage n’aurait pas pu mieux tomber, la nuit suivante, Liquorice a mis bas et les bénévoles ont pu faire la connaissance de 4 chatons. Ces derniers, en parfaite santé, ont bénéficié de la douceur d’une maman aux petits soins.

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Des yeux qui s’ouvrent sur le monde

L’évolution des chatons s’est déroulée sans accroc. Portant des noms d’épices, Habanero, Jalapeño, Tabasco et Carolina Reaper, ont suivi les étapes d’un développement normal les unes après les autres, de leurs yeux ouverts sur le monde, à leurs premiers pas maladroits.

Accueillis dans des conditions idéales, les chatons se sont rapidement montrés très sociables, autant à l’aise avec les autres animaux qu’avec les enfants.

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« Un travail assez incroyable »

Grâce à sa résilience, Liquorice a donné à ses chatons tout ce qui lui avait manqué. Durant son séjour auprès des bénévoles de The Stray Cat Club, Liquorice s’est sentie particulièrement proche de la petite chatte de sa portée, Carolina Reaper. Les bénévoles envisagent une adoption en duo, ce qui serait idéal pour ne pas rompre un si bel équilibre.

Aussi courageux et gentils que leur maman, les chatons s’apprêtent à vivre une vie équilibrée.