Connu et aimé dans toute la ville, ce chat est élu mascotte officielle d’un concours local

Plébiscité par les habitants de sa ville, le chat Gus aurait pu être le lauréat d’un concours destiné… aux humains. Surprise, l’organisatrice a pourtant trouvé un moyen original de récompenser le matou pour son action quotidienne auprès des citoyens.

Gus est un magnifique chat Tuxedo âgé de 4 ans. Les habitants de la ville de Sheerness située sur l’île de Sheppey (Angleterre) connaissent bien le félin au pelage blanc et noir. En effet, ce dernier a pris ses quartiers au supermarché Tesco de l’agglomération anglaise. Habitué à fréquenter l’enseigne depuis son plus jeune âge, il a même été rebaptisé “le chat de Tesco”. Kay Boswell, une employée du magasin depuis près de 30 ans, témoigne auprès de Kent Online : “On le voit tous les jours. Au début, nous avons dû l'habituer à ne pas s'aventurer plus loin dans le magasin, mais maintenant, il nous connaît tous et sait où aller”. Elle ajoute : “Si nous avons une pile de charbon de bois devant, il pourrait s'y asseoir et faire une sieste. Tout le monde est aux anges et l'adore”.



Lorsqu’il ne déambule pas entre les murs de l’enseigne, Gus peut être croisé en ville, patrouillant dans les rues… avec la police. Un véritable citoyen modèle. La popularité de Gus auprès des habitants de Sheerness n’a donc jamais cessé de croître. Certains d’entre eux considèrent même le matou comme un chat de thérapie .



Très impliquée dans la vie locale, Kay a souhaité mettre en valeur les citoyens de sa région. En 2021, elle a donc créé les Pride of the Island Awards. Le but est simple : chaque habitant peut proposer une personne qu’il estime méritante pour son action positive au sein de la communauté. Un jury final détermine ensuite les lauréats dans les différentes catégories.

Cette année, Gus a créé la surprise en recevant pas moins de 15 nominations du public dans la catégorie “Héros de la communauté”. Un tel engouement a pourtant mis Kay dans l'embarras, comme elle l’explique : “Je ne pouvais pas laisser un chat gagner”, ajoutant aussitôt : “mais nous devions faire quelque chose de spécial”.



C’est ainsi que Gus est devenu la mascotte officielle du concours. Pour l’occasion, il a même reçu un mini-trophée accompagné d’un certificat et d’un collier en strass. Le début de la gloire !

Le cas du matou noir et blanc a probablement créé un précédent. Qui sait, l’édition de l’année prochaine verra peut-être l’arrivée d’une catégorie “Héros poilu de la communauté”.