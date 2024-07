Ce chat amical s’est donné pour mission d’accueillir les clients du magasin de son village (vidéo)

Le charmant village d’Alderbury près de Salisbury (Angleterre) a la plus adorable des mascottes : Dexter, un chat au pelage tigré de 11 ans, particulièrement charismatique.

À l’origine, Dexter devait avoir une maison, mais lorsque Debbie, la gérante du magasin du village, s'est rendu compte qu'il dormait dehors la nuit, elle lui a construit une maison en bois avec sa propre plaque nominative. Elle lui a aussi donné à boire et à manger.

Depuis, Dexter se promène librement dans le village et il « aide » Debbie au magasin en accueillant les clients.

L’employé vedette

Selon Kerry Carpenter, une habitante du village, « Dexter est un garçon adorable et drôle, qui se pavane dans le magasin du village, la queue touffue en l'air, attendant que quelqu'un vienne le déranger. Il vient au travail à l'ouverture des magasins depuis aussi longtemps que quiconque s'en souvienne – il est toujours à l'heure. »

À Alderbury, tout le monde connaît et aime Dexter. Alors, lorsqu'il a été attaqué par un autre chat l’hiver dernier, le village entier s’est mobilisé pour payer ses frais vétérinaires. Dawn et Andy, 2 habitants qui vivent près du magasin, ont aussi proposé de l'accueillir afin qu'il ait une maison chaleureuse dans laquelle récupérer.

Cette popularité a toutefois un inconvénient pour le matou : tout le monde est au courant pour son régime ! « Désolé Dexter, pas de friandises tant que tu n'as pas perdu un kilo et demi ! », a ainsi déclaré Kerry Carpenter pour le taquiner au Salisbury & Avon Gazette.

Le chat de l’année ?

Si Dexter est le chat du village d’Alderbury, peut-il devenir le chat de l’année du Royaume-Uni ? Après avoir évincé des centaines d'autres candidats, Dexter a été nommé finaliste des National Cat Awards 2024 de Cats Protection aux côtés de Cilla et de Charlie Charles dans la catégorie « Chats connectés » qui sont au centre de leurs communautés.

« Dexter semble être un personnage qui rassemble les jeunes, les vieux et tout le monde entre les 2 », a déclaré Catherine Cottrell, membre de Cats Protection. « Bravo Debbie pour avoir pris soin de ton employé vedette au magasin et Dawn et Andy pour lui avoir offert un foyer douillet. Bonne chance avec le régime, Dexter ! » Et bonne chance également avec les votes du public !