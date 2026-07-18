Après lui avoir rendu visite tous les jours pendant un an, une bénévole gagne la confiance d'une chatte séniore errante et l'adopte

Après plus d’un an d’efforts, une bénévole patiente et déterminée a finalement réussi à offrir une nouvelle vie à Meow Meow, une chatte âgée qui survivait seule dans les rues de Brooklyn. Désormais adoptée, la féline découvre le bonheur d’un foyer chaleureux après avoir longtemps attendu qu’une personne lui tende la main.

Vanessa, de l'association Astoria Paws Cats basée dans le Queens (New York), avait remarqué une chatte séniore qui passait ses journées aux abords d'une église de Brooklyn. La bénévole était alors à la recherche d'un chat perdu au moment de cette rencontre inattendue.



The Dodo / YouTube

La jeune femme avait ensuite pris l'habtidue de passer tous les jours lui rendre visite pour lui donner à manger. Âgée de plus de 12 ans, la féline errante au pelage tigré acceptait la nourriture, s'approchait suffisamment pour manger, puis repartait. Elle ne se laissait toucher que très rarement.



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Vanessa était néanmoins déterminée à gagner sa confiance pour la secourir, peu importe le temps que cela allait prendre. « La constance et la patience. C'est ce dont vous avez besoin pour change la vie d'un chat qui survit dans la rue depuis si longtemps », explique-t-elle à The Dodo dans un reportage partagé sur YouTube.

Elle a inlassablement poursuivi ses efforts pendant un an. Entretemps, la chatte âgée, surmonnée Meow Meow par sa bienfaitrice, a vécu un véritable coup dur : le décès de son meilleur ami, un congénère au pelage noir avec lequel elle partageait souvent ses repas.

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« Voir sa transformation a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie »

« Je ne voulais pas qu'elle soit la prochaine », raconte Vanessa, qui a enfin réussi à la prendre dans ses bras. Elle a ainsi pu l'emmener chez elle pour l'adopter.

Petit à petit, Meow Meow a appris à apprécier la vie de chatte d'intérieur, profitant du confort, de la sécurité et de l'amour offerts par son humaine sans compter.



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« L'histoire de Meow Meow a changé ma vie, et j'espère qu'elle inspirera quelqu'un suffisamment pour qu'il donne une chance à un animal oublié, confie Vanessa. Voir sa transformation a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. »



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