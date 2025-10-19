Ce chaton famélique s’est assis aux pieds d’une passante, sans savoir qu’il venait de trouver son ange gardien (vidéo)

Ce qui devait être une simple promenade s’est transformé en une rencontre déterminante et salvatrice. Une Californienne a croisé la route d’un chaton en détresse. Leur histoire, marquée par la souffrance, la tendresse et une impressionnante métamorphose, a ému de nombreux internautes.

En 2024, Savannah effectuait sa promenade matinale habituelle près de chez elle, dans le sud de la Californie (Etats-Unis), sans se douter qu’elle était sur le point de changer la vie d’une créature en détresse et la sienne.

La jeune femme avait, en effet, découvert un chaton femelle mal en point. La petite féline venait de surgir de la broussaille et s’était assise à ses pieds. Elle était extrêmement maigre et avait perdu une grande partie de son pelage.

Savannah raconte cette rencontre et le sauvetage qui a suivi dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, “@saviiirose”, le 29 juin 2025 et relayée par The Dodo .

“Le système de distribution de chats m'a trouvée lors de ma promenade matinale”, peut-on lire en légende de cette publication.

Elle avait emmené la jeune chatte chez le vétérinaire, qui avait constaté qu’elle souffrait d’une infection oculaire et de vers intestinaux, outre la cachexie et l’importante perte de poils. Savannah l’avait ensuite accueillie chez elle pour la soigner.



@saviiirose / TikTok

A partir de ce moment-là s’opérait une transformation spectaculaire. Au fil des jours et des mois, les soins, la résilience et l’amour ont fait des miracles. Appelée Gizmo par sa bienfaitrice, la rescapée a pu remonter la pente.

De chaton errant squelettique et malade à chatte adulte pleine de vie

Son état de santé s’est considérablement amélioré. Elle a pris du poids, son poil a repoussé, révélant une sublime robe noire, et elle a grandi dans des conditions optimales.

Aujourd’hui, Gizmo est méconnaissable. Elle est en pleine forme, joueuse, affectueuse et épanouie. Elle profite de la vie aux côtés de sa sauveuse et adoptante qu’est Savannah, et qui ne peut plus se passer d’elle.

A lire aussi : Des miaulements dans le moteur interpellent un garagiste qui sauve une vie et s'offre un adorable compagnon par la même occasion (vidéo)

Un an après ce sauvetage, la chatte autrefois errante et malade coule des jours heureux au sein d’un foyer chaleureux et aimant.