Ils recueillent un chaton errant et envisagent de lui trouver une autre famille, leur chien en décide autrement (vidéo)

Dans une petite ferme familiale, une belle histoire d’amitié interespèces a récemment vu le jour et ému les internautes. Un chien et un chaton, que tout semblait opposer, ont créé un lien inattendu qui n'est pas près de se rompre.

Madelyn vit entourée d’animaux dans sa ferme que l’on peut suivre au quotidien via le compte TikTok “@maddyslittlefarm”. Depuis peu, sa famille s’est agrandie avec l’arrivée d’un chaton errant, secouru par la jeune femme et pour lequel Goose s’est tout de suite pris d’affection.

Goose est le Berger Allemand de Madelyn. Il apparaît aux côtés du jeune félin au pelage tigré dans une vidéo touchante et rapidement devenue virale, ayant généré 1,7 million de vues depuis sa mise en ligne le 17 septembre 2025.

On y voit donc le chaton faire connaissance avec le chien, qui se montre extrêmement bienveillant et délicat à son égard. Malgré quelques petites maladresses, il prend soin de ne pas bousculer son petit protégé sur lequel il pose un regard mêlant curiosité et grande tendresse.

Voici la vidéo en question, que relaie Parade Pets :

Grâce au texte incrusté, on apprend que Madelyn et sa famille avaient recueilli le chaton à peine 4 heures avant cette rencontre. Au départ, elles n’avaient pas l’intention de l’adopter ; elles avaient projeté de prendre soin de lui et de l’aider à grandir avant de le proposer à l’adoption. C’était sans compter la réaction qu’a eue Goose dès qu’il l’a vu. L’attitude que le chien et le chaton ont eue l’un envers l’autre n’a pas vraiment laissé le choix aux propriétaires, qui ont décidé de garder le nouveau venu.

En légende, Madelyn précise que c’était la première interaction du Berger Allemand avec un chat. Ce qui n’a fait qu’accentuer l’admiration des nombreux internautes ayant réagi à la vidéo, notamment en commentaires.

Le chaton est d’ores et déjà chez lui et a désormais un nom

“C'est définitivement son bébé maintenant”, a ainsi écrit Kira. “S'il te plaît, dis-moi que tu as gardé ce bébé”, a commenté, pour sa part, Keirstin. Ce à quoi Madelyn a répondu par la positive, confirmant ainsi l’adoption du chaton.



@maddyslittlefarm / TikTok

A lire aussi : Un chat s’approche du panier et, d’un geste tendre de la patte, transforme la première rencontre avec sa petite soeur canine (vidéo)

“Si vous ne le saviez pas, il existe une série de BD intitulée ‘Pixie and Brutus’, a fait remarquer Alyssia Cortes. Elle raconte l'histoire d'un Berger Allemand et d'un chaton. Je pense que vous apprécierez les similitudes.”

C’est aussi dans la section des commentaires que Madelyn a annoncé le nom qu’elle a choisi pour le chaton : Rooster. Elle venait de répondre à He Goes Before Me, qui suggérait de le nommer Maverick, vu que le chien s’appelle Goose (en référence au film “Top Gun”). Rooster est le surnom du fils de Goose dans la suite intitulée “Top Gun: Maverick”.