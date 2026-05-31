Une femme finit par adopter la chatte errante revenue dormir devant sa porte avec son vieux jouet en peluche offert 3 mois plus tôt (vidéo)

3 mois après avoir offert une petite souris en peluche à une chatte errante de son quartier, une tiktokeuse a eu l'agréable surprise de la retrouver endormie devant chez elle… le jouet soigneusement serré contre elle. Touchée par cette marque d’attachement inattendue, elle a finalement décidé d’adopter la minette, désormais nommée Sunny.

Une utilisatrice de TikTok a posté une vidéo montrant une chatte tabby, endormie devant la porte de sa maison et la tête posée sur un jouet en forme de souris. Bien qu'étant attendrissante, la scène semble banale a priori, mais elle prend un toute autre sens et une dimension bien différente quand on en apprend le contexte.

La féline en question est errante et vit dans le quartier. L'auteure de la vidéo lui avait offert cette petite souris peu après avoir emménagé dans cette maison avec sa famille, 3 mois plus tôt.

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@frank.and.beans5 / TikTok

Elle a donc été fortement émue de constater non seulement le retour de la chatte devant la porte, mais aussi de voir qu'elle avait amené le cadeau qu'elle lui avait donné. La minette n'a pas oublié le geste de sa bienfaitrice.

« Cette chatte errante vient à notre porte depuis le jour où nous avons emménagé, peut-on lire de la part de « @frank.and.beans5 » dans le texte incrusté sur la vidéo en question. Ce jour-là, je lui ai offert une souris en peluche. 3 mois plus tard, je l'ai retrouvée comme ceci ».

Adoptée et appelée Sunny

Mise en ligne le 13 mai 2026 sur TikTok, où elle a généré près de 24 000 vues, et relayée par Parade Pets , cette séquence a suscité de nombreuses réactions d'internautes. Bon nombre d'entre eux ont suggéré, dans des styles différents, à @frank.and.beans5 d'adopter cette magnifique créature.

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« C'est votre chatte maintenant », a ainsi réagi lizathla. Josh Davis3596 a évoqué, pour sa part, une action caractérisée du « système universel de distribution de chats ». Christine est allée encore plus loin : « Comment avez-vous appelé votre nouvelle chatte ? », lui a-t-elle effectivement demandé. Ce à quoi l'intéressée a répondu en confirmant qu'elle l'a non seulement adoptée, mais qu'elle lui a, en plus trouvé un joli nom : « Sunny, car elle adore se prélasser au soleil ».